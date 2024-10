Previsioni 15-17 ottobre, parentesi instabile con clima tipico autunnale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Dopo una parentesi di tempo stabile e a tratti soleggiato, da metà settimana correnti moderatamente instabili di origine Atlantica porteranno nuove precipitazioni sul Vicentino. Fenomeni che ad intermittenza continueranno per qualche giorno. Si prospetta quindi un clima tipicamente autunnale su tutto il territorio.

Martedì 15 ottobre

La mattina cielo sereno o poco nuvoloso sui rilievi. Mentre in pianura non si escludono nubi basse o nebbie in diradamento nel corso della giornata. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, con punte di 20/22 gradi in pianura.

Mercoledì 16 ottobre

La giornata inizierà con gli ultimi sprazzi soleggiati sulle Prealpi. Nubi via via più compatte ad iniziare dai settori meridionali andranno a coprire in tarda mattinata tutto il Vicentino. Nel pomeriggio deboli precipitazioni sparse in esaurimento già in serata. Sono previsti 2/5mm di pioggia. Temperature in diminuzione le massime.

Giovedì 16 ottobre

Nuvoloso per tutto il giorno. La mattina possibili deboli precipitazioni intermittenti. Tra il pomeriggio e la sera un fronte più organizzato porterà fenomeni anche a carattere di rovescio. Sono attesi mediante altri 10/20 mm di pioggia. Temperature stazionarie con valori compresi tra 12 e 16 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Condizioni di maltempo tra venerdì e sabato. Mentre domenica ci sarà un generale miglioramento del tempo con momenti soleggiati nella seconda parte della giornata. Le temperature diurne torneranno a salire.