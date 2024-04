Un weekend “estivo” all’insegna di escursioni, stand gastronomici… e molto altro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche per questo weekend sono molte le proposte di eventi e iniziative offerte dalla provincia di Vicenza. Come d’abitudine, Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Iniziamo da Montecchio Precalcino, dove questa sera si terrà “Mi Dissocio!”, incontro in plenaria per discutere l’utilizzo delle nuove tecnologie in infanzia e adolescenza. Domani invece, a Schio, avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Cappuccetto Rosso, storie di lupi e di bambine”, con letture a cura di Marina Rocchetti.

Anche quest’anno, in occasione della 31° Salita del Costo, torna a Caltrano “Beer and Food alla Griglia di Partenza”: appuntamento domani e domenica alla partenza della gara, con birra, vino, patatine, panini e tanta musica. Domenica, a Pedemonte, un’escursione storico-naturalistica condurrà i partecipanti alla scoperta della Valle dell’Astico. Un’altra escursione, sempre domenica, partirà da Velo d’Astico, e porterà alla scoperta delle storie e dei luoghi legati alla Grande Guerra nel territorio di questo Comune. Anche a Bassano del Grappa, per la giornata di domani, è in programma un’escursione. Una camminata alla scoperta di Valrovina e delle sue sorgenti, per addentrarsi nella valle del Silan e ammirarne le cascate.

Saliamo sull’Altopiano. Domenica, ad Asiago, un’escursione guidata storico-naturalistica percorrerà l’antica strada “Calà del Sasso”, raccontando le tradizioni e la cultura del commercio locale nei secoli. Spostiamoci ora a Vicenza, dove domani una visita guidata permetterà di andare alla scoperta delle botteghe artigiane e di degustare prodotti artigianali. Rimanendo nel capoluogo berico, oggi e domani è in programma “ViYoung“, il festival dei giovani che propone per entrambe le giornate occasioni di incontri, laboratori e intrattenimento. Domenica, a Vigardolo di Monticello Conte Otto, appuntamento con la tradizionale Festa delle Rose di Carta.

In conclusione, come sempre, allarghiamo il nostro sguardo al di fuori del Vicentino. Domani, a Bologna, si potranno mettere alla prova le proprie abilità in cucina. Il laboratorio della cuoca Lorena Accurso consentirà di cimentarsi nella preparazione di un piatto tipico della Romagna: la Spoja Lorda.

Gabriele Silvestri