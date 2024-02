Week end piovoso ma sempre di festa, con eventi per tutti i gusti nel Vicentino

Tanti appuntamenti e idee da scoprire per i tre giorni del fine settimana che va dal 23 al 25 febbraio, tra incontri culturali, eventi appetitosi, concerti da ascoltare e da ballare e quel folklore locale che trova la sua piena realizzazione col ritorno a Recoaro Terme di “Ciamar Marso“: a ben 6 anni dall’ultima edizione, prima della pandemia Covid. Per tutto il week end con clou domenica per la sfilata.

Si andrà anche di notte nei boschi a Cesuna di Roana sull’Altopiano di Asiago, ad esempio, mentre proliferano le presentazioni di libri e inviti ai lettori in provincia, tra Breganze (per i lettori adolescenti, oggi in Biblioteca Civica), Valli del Pasubio e Piovene Rocchette. Per gli amanti della grappa imperdibile l’incontro di Bassano del Grappa con la degustazione e con l’autore di una pubblicazione sul tema dei distillati, stasera

Ascolta “Il weekend del 23/25 Febbraio” su Spreaker.Musica dal vivo che travalica i generi pop e beat nella rassegna “+Thiene” e i decenni con il concerto del gruppo Dik Dik, fondato nel 1965 nella formazione originaria, nella tappa di Thiene del tour, con inizio sabato sera alle 21. Palco sarà il Teatro Comunale. Valdagno offre invecepiù eventi mentre poco lontano, a Montecchio Maggiore, spazio alla pittura d’autore al Museo Storico, e a Castelgomberto a Robotland. Da considerare, anche la proposta offerta dal Museo del Gioiello di Vicenza, rivolta alla famiglie. Per spaziare oltre i confini del Vicentino, “chicche” da tutta Italia da ascoltare nel podcast con Martina e Carlo.