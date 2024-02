Cortei pro-Palestina, cariche della polizia a Pisa e Firenze. Insorgono le opposizioni

Nel primo caso, i manifestanti – studenti, sindacati di base e comunità palestinese – hanno provato a raggiungere il consolato americano dopo essere partiti da piazza Santissima Annunziata: a poche decine di metri era presente lo sbarramento delle forze dell’ordine e quando i partecipanti hanno provato ad avanzare sono partite alcune cariche di alleggerimento.

Più pesante l’intervento dei poliziotti in tenuta antisommossa a Pisa: il corteo voleva raggiungere piazza dei Cavalieri ma gli agenti schierati a protezione di uno degli accessi alla piazza hanno caricato gli studenti che stavano cercando di oltrepassare lo sbarramento. Sarebbero stati fermati 4 manifestanti e ci sono stati diversi feriti in maniera lieve. Tutta l’area intorno a piazza dei Cavalieri, dove si affaccia la sede centrale dell’ateneo di Pisa, è stata cinturata dalle forze dell’ordine.

Protestano le opposizioni. Il leader del M5s Giuseppe Conte parla di “immagini preoccupanti, non degne del nostro Paese”. “Non può essere questa la risposta dello Stato al dissenso” aggiunge l'ex premier. Postando i video degli scontri la segretaria del Pd Elly Schlein commenta: “Basta manganellate sugli studenti. Le immagini di Pisa sono inaccettabili. C’è un clima di repressione che abbiamo già contestato mercoledì scorso al ministro in Parlamento. Difendiamo la libertà di manifestare pacificamente”. Il Pd si è schierato in blocco chiedendo un intervento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “Le cariche di Pisa contro gli studenti sono inaccettabili. Una violenza spropositata contro chi stava manifestando. Ennesimo episodio di manganellate contro chi scende in piazza. Così la destra pensa di gestire l’ordine pubblico? Esigiamo risposte immediate”. Esprime “profondo sconcerto” anche il rettore dell'Università di Pisa Riccardo Zucchi, che chiede alle autorità di “tutelare la dialettica democratica”.

Tensioni anche al corteo di Catania. Polizia e manifestanti si sono fronteggiati in piazza Università, dove era prevista la conclusione della manifestazione. Il corteo voleva proseguire fino a piazza Duomo, ma è stato bloccato dal cordone delle forze dell’ordine e ci sono stati momenti di tensione.