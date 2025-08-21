Dazi, accordo su dichiarazione congiunta tra Ue–Usa. Tariffa al 15% su molte esportazioni

L’Ue e gli Stati Uniti hanno concordato la dichiarazione congiunta sui dazi, dopo l’accordo politico del 27 luglio raggiunto da Ursula von der Leyen e Donald Trump. La dichiarazione congiunta illustra in dettaglio il nuovo regime tariffario statunitense nei confronti dell’Ue, con un’aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell’Ue, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname.

Il testo della dichiarazione congiunta: “Questo accordo quadro rappresenta una dimostrazione concreta del nostro impegno a favore di un commercio e di investimenti equi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi. Esso porrà la nostra relazione commerciale e di investimento, una delle più grandi al mondo, su basi solide e darà nuovo slancio alla reindustrializzazione delle nostre economie. Riflette il riconoscimento, da parte dell’Unione europea, delle preoccupazioni degli Stati Uniti e la nostra determinazione congiunta a risolvere gli squilibri commerciali e a liberare tutto il potenziale del nostro potere economico combinato. Stati Uniti e Unione europea intendono che questo accordo quadro sia un primo passo in un processo che potrà essere ulteriormente ampliato nel tempo per includere aree aggiuntive e continuare a migliorare l’accesso ai mercati e ad accrescere la loro relazione commerciale e di investimento”.