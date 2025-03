Elezioni comunali, ballottaggi e referendum: si vota in due giorni. Via libera al decreto accise

Il provvedimento sulle accise. Il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, spiega: “Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato una serie di importanti misure per il nostro ordinamento tributario, aggiungendo un altro tassello fondamentale nel percorso di semplificazione avviato dal Governo. Con questi provvedimenti rendiamo il nostro sistema più equo, moderno ed efficiente, per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese”.

Ridotti gli oneri burocratici. Il Cdm ha inoltre approvato in via definitiva il quindicesimo decreto di attuazione della riforma fiscale in materia di accise, introducendo importanti meccanismi di semplificazione per gli operatori, a garanzia dell’erario. Verranno dunque ridotti gli oneri burocratici e si disciplina anche la parte fiscale per la produzione del vino dealcolato, consentendo alle imprese italiane di investire e operare in nuovi mercati.