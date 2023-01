Rapinata gioielleria in centro a Bassano: caccia a una coppia di banditi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ caccia nel bassanese a una coppia di malviventi che ha messo a segno ieri nel tardo pomeriggio in centro a Bassano del Grappa a un colpo presso una gioielleria. Ad essere presa di mira è stata la gioielleria “Estelle Oro” nella centralissima via Jacopo Da Ponte. Ingente il bottino della rapina: si parla di ori e gioielli per un valore di circa 200 mila euro.

Mancava poco alla chiusura (erano all’incirca le 18,30) quando una coppia formata da un uomo e una donna, con il volto coperto da una mascherina anti-Covid, sono entrati nella gioielleria chiedendo di vedere dei monili con l’intenzione di effettuare un acquisto. Nel negozio c’era il marito della titolare, Ivan Gasparotto: l’uomo si sarebbe chinato per aprire la cassaforte quando è stato spinto a terra da uno dei malviventi (che secondo la ricostruzione avevano un’età intorno ai quarant’anni).

Gasparotto è rimasto ferito nella caduta, sbattendo la testa sull’apertura blindata. “Stai fermo!” lo avrebbero minacciato i rapinatori, che ha quindi sottratto i gioielli contenuti nella cassaforte, che era in quel momento aperta, e poi si son fatti aprire le porte del punto vendita, fuggendo. L’uomo ha quindi allertato i carabinieri chiamando il numero di emergenza 112. Le indagini sono in corso a tutto campo per rintracciare la coppia.