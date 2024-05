Vigili del fuoco a Rampazzo per l’incendio di un box auto ricavato da un fienile

Si segnala un unico intervento per incendio nel fine settimana per i vigili del fuoco del comando provinciale di Vicenza, chiamati in via Bosco di Sotto a Rampazzo, piccola località he si trova all’interno del territorio di Camisano Vicentino.

I pompieri del 115 giunti sul posto, in un ex fienile di campagna adibito a box di rimessa per un’automobile, si sono subito attivati al fine di evitare che le fiamme precedentemente sviluppatesi sabato pomeriggio dal veicolo fermo si potessero propagare all’edificio nel suo complesso. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco accorsi dalla sede centrale di Vicenza con due automezzi in dotazione al servizio di emergenza 115 hanno subito circoscritto le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’attigua abitazione da poco tempo ristrutturata. E’ andato bruciato tutto il materiale all’interno della struttura, compresa l’autovettura, irrimediabilmente compromessa e quindi destinata alla demolizione. Per ora non si ha nessuna indicazione utile alla designazione delle cause che hanno dato origine all’evento inatteso, con analisi della scena affidata alla squadra di tecnici di vigili del fuoco inviata sul posto per un sopralluogo.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica da parte dei pompieri vicentini si sono protratte per circa due ore, per poi far rientro in caserma dopo gli accertamenti sull’assenza di altri pericoli o focolai latenti.