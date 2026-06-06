La mobilità di Schio si decide camminando: cittadini in marcia per discutere la viabilità

Camminare insieme per Schio e insieme discutere e immaginare la mobilità del futuro. È questo lo spirito di “Camminiamo per Schio”, un pomeriggio dedicato al dialogo, alla partecipazione e alla mobilità urbana. L’appuntamento è domenica 7 giugno con ritrovo al Faber Box, partenza alle 16.30 e arrivo al Cinema Pasubio (area Sacrofest). Promossa da Una Nuova Trama, Partito Democratico e Coalizione Civica, la camminata nasce con l’obiettivo di coinvolgere direttamente i cittadini in un momento di ascolto, confronto e condivisione sul tema della mobilità urbana.

Il percorso attraverserà alcuni luoghi strategici della città e sarà l’occasione per riflettere insieme sulle sfide e sulle opportunità che attendono Schio nei prossimi anni. Durante il tragitto verranno approfonditi quattro temi principali, ciascuno legato a una specifica tappa del percorso. Al Faber Box – Campus Schio il focus sulla mobilità nell’area del campus, sulle scelte urbanistiche condivise e sul loro impatto sui quartieri circostanti. In centro è previsto un confronto sulla gerarchia della rete stradale, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità di via Verdi e via Fogazzaro e sull’organizzazione complessiva del traffico cittadino.

Nella stazione ferroviaria ci sarà un approfondimento dedicato all’accessibilità, all’integrazione con il trasporto pubblico locale e alle prospettive di sviluppo delle infrastrutture per la mobilità. Nel Destra Leogra infine si farò un’analisi dei principali progetti strategici dell’area, tra cui lo stato di avanzamento del progetto “Si Fa”, lo svincolo dell’Ippodromo, i corridoi ecologici e l’ipotesi del bypass sotterraneo di Magrè.

“Camminiamo per Schio vuole essere un’opportunità concreta per camminare insieme, osservare la città e discutere del suo futuro, creando uno spazio di dialogo diretto tra cittadini, amministratori e realtà del territorio – spiegano gli organizzatori – L’iniziativa si inserisce all’interno di un percorso più ampio che punta a costruire una Schio vivibile, sostenibile e partecipata, mettendo al centro i bisogni delle persone e la qualità degli spazi urbani”.

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