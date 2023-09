Le famiglie italiane verso una stangata di quasi 2000 euro, secondo Assoutenti

La fotografia viene fatta da Assoutenti, secondo cui tra bollette e alimentari, scuola, mutui e benzina, gli italiani vanno incontro a una stangata d’autunno da 1.600 euro a famiglia. A pesare di più sono i mutui, con un rialzo di circa 1000 euro.

L’Associazione, nella sua analisi, ricorda che un mutuo a tasso variabile dell’importo medio di 125mila euro a 25 anni costa in media il 60% in più rispetto a inizio 2022, con la rata mensile salita in media di circa 270 euro. Ipotizzando un ritocco dei tassi dello 0,25% in tutte e tre le riunioni Bce, la spesa per le rate mensili del periodo settembre-dicembre risulterebbe più cara complessivamente di circa 1.170 euro rispetto al 2022.

Non è solo la casa a costare di più, ma anche i generi alimentari, aumentati del 10,1% in più rispetto a un anno fa. Dovrebbero essere 190 euro in più a famiglia ad uscire dal portafoglio secondo l’Associazione dei consumatori, che sottolinea che costerà di più anche mangiare nei ristoranti e consumare al bar: circa 28 euro di rincaro a famiglia in quattro mesi.

Uscire di casa non converrebbe neanche per non pagare di più la benzina, visto che secondo i dati dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, se i listini si mantenessero ai livelli attuali, la spesa salirebbe, nell’ultimo quadrimestre 2023, di 107 euro rispetto al 2022.

E con l’inizio della scuola, bisogna fare i conti anche con la spesa per zaini, libri e materiale di cancelleria. Secondo l’analisi una famiglia che deve acquistare tutto il necessario per l’anno scolastico pagherà un contro più alto di circa 50 euro rispetto allo scorso anno, a cui si dovranno aggiungere 45 euro in più per il costo aumentato dei libri. Aumento che si assesta tra il 4% ed il 12%.