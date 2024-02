Gli va un boccone di traverso: 58enne di Carpanè muore a distanza di due settimane

E’ morto dopo due settimane di agonia all’ospedale di Bassano del Grappa, a causa di un boccone andato di traverso. Stefano Moro, 58 anni, di Carpanè dal 19 gennaio era ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Bassiano dopo che, mentre stava mangiando con la madre, non era più riuscito a respirare a causa di un pezzo di cibo che aveva preso la via della trachea invece che che dell’esofago.

Non sono bastati i soccorsi, quasi immediati, di un agente della polizia locale (smontante dalla frana a Valbrenta) che, vista la madre in strada che chiedeva aiuto, era riuscito a tenerlo in vita con le manovre rianimatorio fino all’arrivo di un’ambulanza del Suem 118. Il vigile, esperto di primo soccorso, era riuscito a far ripartire il cuore dello sfortunato 58enne, ma probabilmente l’ipossia aveva già provocato danni troppo gravi. I funerali si terranno domattina, 3 febbraio, alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Carpanè.