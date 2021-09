Nadef, via libera dal Cdm. Draghi: “Cresce del Pil, fiducia nell’Italia. No tassa su prima casa”

Conferenza stampa oggi dalle 16.00 a Palazzo Chigi del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco per illustrare i dettagli della Nadef, la Nota di aggiornamento al Def, approvata questa mattina in Consiglio dei Ministri.

Il premier Mario Draghi dichiara che il governo presenterà tra poche settimane una legge di bilancio espansiva con misure che contribuiscano a una crescita equa, sostenibile e duratura. “Ora c’è fiducia nell’Italia. Il debito pubblico è in lieve discesa – ha chiarito Draghi – e mi sono chiesto cosa significa: è la prima conferma che dal problema dell’alto debito pubblico si esce prima di tutto con la crescita”.

Il ministro dell’Economia Daniele Franco ha spiegato poi che il Paese ha già recuperato i 2/3 del Pil persi durante la pandemia: “Tutti i previsori si stanno avvicinando al forte miglioramento delle prospettive di crescita dell’Italia da parte del governo italiano e, vista la crescita acquisita, anche ipotizzando un rallentamento nell’ultima parte dell’anno, giungeremmo molto tranquillamente al 6% o comunque molto vicino. Rispetto alla flessione subita l’anno scorso, di quasi il 9%, recuperiamo circa i due terzi”.

In manovra ci sarà anche maggiore stabilità e pianificazione delle scelte per la transizione energetica tramite l’introduzione di una programmazione quinquennale per favorire gli investimenti nel settore. Conferma del Superbonus al 110% per favorire gli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Verrà messo a regime anche l‘assegno unico universale per i figli.