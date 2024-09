Cdm, via libera al decreto contro le violenze ai sanitari

L’annunciata stretta del governo per le violenze sui sanitari è arrivata. L’esecutivo ha approvato il decreto legge in consiglio dei ministri che prevede innanzitutto un aumento delle pene (fino a 5 anni) per chi danneggia beni, materiali, suppellettili delle strutture sanitarie e introduce l’arresto in flagranza, comprese quello differito (entro le 48 ore) per chi commette violenze o minaccia il personale sanitario. Per far scattare le manette si potrà ricorrere a materiale video-fotografico e per questo il decreto prevede l’adozione di linee guida per potenziare i sistemi di videosorveglianza.

Il decreto introduce anche multe fino a 10.000 euro per chi produce qualsiasi tipo di violenza e di distruzione di suppellettili o di ambienti nelle strutture sanitarie. La norma arriva dopo le decine di episodi che si sono verificati da nord a sud negli ultimi mesi, tra le proteste dell’Ordine dei medici e dei sindacati di categoria.