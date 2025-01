E’ morto Pino Bisazza: ha lanciato nel mondo l’industria vicentina del mosaico

E’ morto Pino Bisazza, l’imprenditore dei mosaici aveva 88 anni e si è spento la notte scorsa. E’ stato presidente di Confindustria Vicenza dal 1995 al 1999. Originario di Trissino, è stato per alcuni decenni tra i protagonisti dell’azienda di famiglia, la Bisazza SpA di Montecchio Maggiore, leader nella produzione di mosaici. Lasciò la società nel 2000 per fondare la Trend Group, leader globale nel settore del mosaico in vetro e oro, smalti veneziani e pietra artificiale.

“Se n’è andato un pioniere dell’imprenditoria veneta, che seppe dare un’impronta speciale non solo alla sua azienda, ma anche alla politica industriale come Presidente di Confindustria Vicenza e alla vita sociale ed economica, anche attraverso la presidenza della Fondazione Nordest”.

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore vicentino Pino Bisazza, per decenni protagonista del mondo imprenditoriale vicentino e veneto.

“Sono uomini come Bisazza – aggiunge Zaia – che hanno fatto grande la nostra imprenditoria e la sua storia. Anche per questo non sarà dimenticato. Alla famiglia e a tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato rivolgo le mie più sentite condoglianze”.