Altovicentino spricht deutsch: compie 10 anni il gruppo di amici del tedesco

E’ un termine intraducibile nella nostra lingua, ma il suo concetto si può ben esprimere con tavolo dell’amicizia o il “solito tavolo”: da qui nasce la leggenda che in ogni locale tedesco ci sia appunto uno Stammtisch. E nome migliore, per un gruppo di amanti della lingua e della cultura germanica, non poteva esserci per il Deutscher Stammtisch Altovicentino, al traguardo dei suoi primi 10 anni.

Un sodalizio via via cresciuto nei numeri e capace di riunire mensilmente anime diverse fra loro benché accomunate da una medesima passione. Nato nel giugno 2014 dall’iniziativa di

un’insegnante di lingua tedesca, Giulia Greselin, e dal più entusiasta degli alunni del suo corso serale all’Informagiovani di Schio, Federico Rodighiero, il gruppo di amici nel corso degli anni si è ampliato promuovendo un’ampia gamma di eventi come serate di conversazione spontanea, serate tematiche sulla lingua e sulla storia del mondo germanofono, gite sul territorio alla scoperta delle terre cimbre e persino viaggi nei Paesi di lingua tedesca. Ogni serata è diversa dalla precedente, con una sempre nuova composizione dei partecipanti: madrelingua che vivono nel vicentino, giovani che hanno appena concluso un’esperienza all’estero, volontari del servizio civile europeo, adulti che hanno trascorso per motivi di lavoro parte della loro vita in Germania, Austria e Svizzera, appassionati di cultura, storia e birra tedesca di ogni età, insegnanti, universitari, ingegneri ed in genere professionisti che sono quotidianamente in contatto con clienti di lingua tedesca.

Una lingua importante soprattutto per la Regione Veneto che, stando ai numeri fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, vede la Germania prima destinazione per export con oltre 11miliardi di fatturato nel solo 2023. Passione e opportunità coniugate quindi al divertimento e al buon stare insieme: il secondo mercoledì del mese dalle 20, coordinate dalle referenti organizzatrici Valeria Destro e Daniela Ruppner, l’appuntamento per quanti volesse approcciarsi a questa esperienza linguistica è alla la Pizzeria “Il Centro del Mondo” a Giavenale di Schio.