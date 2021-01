Il mondo dei pc si reinventa ai tempi del Coronavirus: la sfida di Leonida Comberlato

Ascolta “Leonida Comberlato – Computer House” su Spreaker.

Anche il mondo nuovo e in continua espansione della tecnologia e dei computer ha bisogno dei suoi paladini, uno di questi è Leonida Comberlato di Computer House, definito ai Microfoni di Radio Eco Vicentino come il maestro dei virus e del computer.

I suoi negozi a Montecchio Maggiore in viale Milano e a Valdagno in via Sette Martiri fungono da centri di supporto ed assistenza a privati ed aziende. La passione di Leonida per il mondo dei computer parte dalla sua prima esperienza di lavoro: “Ero un direttore di supermercato con una grande passione per il marketing e il merchandising ma mi sono innamorato soprattutto della tecnica di come utilizzare computer per gestire un negozio” – ha raccontato durante la trasmissione StartUp ai microfoni di Radio Eco Vicentino – e così unendo le due passioni è nata la sua azienda: Computer House.

“La compagnia nasce ai tempi in cui l’informatica non era per tutti, quando c’era un computer ogni quattro famiglie e quindi il business era espandersi nel mondo dei privati“, spiega Leonida. Con le migliorie del mondo della tecnologia Computer House si è poi espansa e oggi collabora con aziende a cui offre assistenza completa e non solo.

Come il mondo dell’informatica anche il lavoro è cambiato radicalmente negli ultimi 20 anni: “Siamo partiti da uno schermo nero su fosforo verde – ha ricordato Leonida – e siamo quasi agli ologrammi”. Con l’arrivo di nuove tecnologie accessibili a tutti sono aumentati anche i problemi: “La gente si è imbarbarita perché tocca un po’ troppo senza sapere – commenta Leonida – e le nuove tecnologie hanno creato una sorta di retromarcia nel livello tecnico delle persone, perché non si informano sui meccanismi di un dispositivo”. Per questo motivo Computer House ha da poco avviato dei corsi per aiutare i clienti con l’abc del computer. Si tratta di appuntamenti one-to-one di cinque ore una volta alla settimana dove il cliente sceglie l’argomento da trattare.

Il 2020 ha permesso all’azienda di espandersi: “Come dico io, anno di crisi vuol dire anno di opportunità” spiega Leonida. Proprio durante l’anno della pandemia il gruppo ha deciso di aprire il negozio online ufficioecasa.it, uno store sempre attivo nel caso i due negozi dovessero chiudere a causa dell’emergenza sanitaria. Nel sito sono presenti prodotti soprattutto del mondo del consumabile come le cartucce per le stampanti che vengono spedite gratuitamente in 24/48 ore ma anche una vasta scelta di prodotti del mondo della demotica, accessori network e per la rete.

Imprenditoria, conoscenza e passione sono solo alcuni degli elementi che descrivono la storia di Leonida Comberlato e di Computer House. Per saperne di più ascolta il podcast di StartUp.