Giovanissimo pedone investito all’ora di punta in via Marconi. Traffico in tilt

Un giovane di circa diciotto anni è stato investito nel tardo pomeriggio a Thiene mentre attraversava sulle strisce in via Marconi, all’altezza della trattoria Al Ponte di Ferro, poco lontano dalla rotatoria del centro commerciale Carrefour. Il ragazzo si trova ora ricoverato all’ospedale di Santorso per i traumi riportati, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17, ora di punta per una delle principali arterie della città. Ad investire il ragazzo, una giovane thienese di 21 anni, alla guida di un Mercedes, che viaggiava in direzione di Vicenza.

Ancora ignote le cause dell’investimento: forse l’imbrunire e la pioggia battente hanno creato problemi di visibilità alla giovane automobilista, che non ha visto il pedone intento ad attraversare e l’ha travolto. Pesanti le ricadute sul traffico, intenso data l’ora, con lunghe code e disagi in entrambi i sensi. Sul posto per i rilievi dell’incidente e la regolazione della circolazione sono intervenute due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino.