Esplorare il Vicentino prende una pausa per il CoVid-19

Cari Lettori,

in questo momento di difficoltà penso che la cosa migliore da fare sia sospendere gli articoli settimanali di Esplorare il Vicentino. Certo, potrebbero essere un motivo per progettare nuovi giri e nuove avventure, ma qualcuno potrebbe intenderli anche come promozione ad uscire per andare in montagna, cosa assai sconsigliata: meglio evitare di compiere attività dove si ha un certo rischio e dove si può creare aggregazione.

Gli articoli di Esplorare il Vicentino torneranno sicuramente appena tutto si sarà sistemato, con nuove proposte per scoprire la nostra bella provincia.

Nel frattempo non vi resta che progettare le vostre prossime mete, prendete una cartina in mano, lasciatevi persuadere da quella curiosità che anima i bambini, leggete un buon libro o approfittatene per esplorare i luoghi attorno a casa vostra se ancora non lo avete fatto. Questo è il momento giusto!

A presto,

Mirko Cocco