Tra Torreselle e Gambugliano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Descrizione: passeggiata di circa 8 chilometri, adatta anche per itinerari in mountain bike o a cavallo.

Alla testata della Valdiezza si trova il piccolo comune di Gambugliano, inserito nella cornice dei Monti Castellari. Il luogo è piuttosto tranquillo per via del fatto che le poche strade che vi si trovano portano alle frazioni collinari di Monte San Lorenzo e Ignago, al di fuori del traffico delle città.

Una piacevole passeggiata che si può intraprendere nel periodo primaverile è quella che sale fino a Torreselle di Isola Vicentina, passando per sentieri nel bosco e una panoramica strada sterrata.

Da Piazza Corobbo a Gambugliano si sale verso la bella chiesa della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia, allocata in posizione rilevata rispetto alla valle sottostante. Da qui si prende Via Cengia, la quale in breve diventa una carrareccia che conduce a Contrada Cengia, così chiamata per la cospicua parete di roccia che la circonda a mo’ di anfiteatro.

Torreselle 1 1 di 3

Entrati in un boschetto si inizia a salire lungo un sentiero; al bivio successivo, tenendo la destra ci si immette in Via Castegnigola lungo una stradella sterrata che con discreta pendenza raggiunge la dorsale collinare dove si incontra la strada per Monte San Lorenzo, a lato di un capitello.

Si attraversa l’asfalto per seguire la Via Bosco d’Oro: dopo aver sfiorato un paio di abitazioni si ritorna su sentiero che sale tra alcuni prati. Si apre uno splendido scorcio a sud sulla Valle dell’Onte dove si distinguono facilmente i castelli montecchiani della Villa e della Bellaguardia. A occidente invece si nota il Valico della Bocca che dal paese di Valle di Castelgomberto permette l’accesso alla Valle dell’Agno.

Con alcuni sali e scendi si prosegue lungo la dorsale collinare, già in vista della chiesa di Torreselle; si sfiora un pascolo dove si trovano diversi cavalli, mentre in lontananza compaiono le vette delle Piccole Dolomiti, in questo periodo ancora cariche di neve. Lungo la carrareccia si incontra una croce rivolta verso la Valdilonte, bella valletta rurale ancora ricca di verde.

Torreselle 2 1 di 4

Una volta giunti su Via Montecchi, nei pressi di Torreselle, si deve deviare dietro alcune case per raggiungere un sentiero inizialmente poco evidente.

Questo scende tra alcuni terrazzamenti per entrare in un bel bosco dove dominano i carpini neri.

Il sentiero si tiene sulla destra idrografica della valle e scende ad una piccola contrada ormai abbandonata da molti anni, dove la vegetazione ha ricoperto gli edifici che piano piano stanno crollando con il passare del tempo.

Poco sotto il sentiero si allarga nuovamente in una strada sterrata quasi pianeggiante, Via Stangarda, che si collega al tornante della rotabile che sale ad Ignago. Poco più avanti si passa nei pressi del Ristorante Al Carrettiere, alle porte del paese di Gambugliano.

Non resta ora che seguire la strada che riporta al centro dell’abitato; a sinistra, più in basso, scorre il piccolo Torrente Valdiezza, mentre si susseguono alcune contrade sul versante più soleggiato della valle.