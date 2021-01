I Biscotti Forti di Bassano: dallo chef Amedeo Sandri la ricetta dei dolcetti pepati

Listen to “I biscotti forti – Fogolare Veneto” on Spreaker.

Tra i tanti piatti della tradizione Veneta di Fogolare Veneto non potevano mancare i Biscotti Forti di Bassano, un dolce con una grande storia e tradizione alle spalle.

“Sono una sorta di pasta di mandorla – spiega lo chef Amedeo Sandri – ma molti più leggera, croccante e soprattutto pepata”. Uno degli ingredienti che rendono questi biscotti unici nel loro genere è proprio il pepe, che conferisce al biscotto un gusto particolare.

Gli altri ingredienti per i Forti sono molto semplici: burro, cacao o cioccolato sia in polvere che in scaglia e frutta secca per la base. “Non sono semplici da fare, bisogna avere un po’ di mano”, ha detto Amedeo.

I biscotti forti sono perfetti per essere degustati con del buon vino. Il sommelier Maurizio Falloppi suggerisce ai nostri lettori un Torchiato di Breganze, Malvasia delle Lipari o un Vin Santo Toscano.