Alla scoperta dell’Altopiano di Asiago. Quattro itinerari tra natura e storia

L’altopiano di Asiago offre a tutti la possibilità di godere dei suoi paesaggi unici. Grazie a diverse tipologie di itinerari sia i più esperti che gli amanti delle passeggiate tranquille possono osservare la splendida natura ed apprezzare il vissuto di questi luoghi. Vi proponiamo di seguito alcune delle escursioni più affascinanti.

GIRO DELLE MALGHE DI CALTRANO. Un percorso che si snoda nel lembo sud-occidentale dell’Altopiano di Asiago e passa in prossimità delle strutture malghesi presenti nel territorio del Comune di Caltrano, situate sul lato dell’altopiano che guarda verso la Val d’Astico e la pianura veneta. Il Giro delle Malghe di Caltrano è un itinerario classificato come medio-facile in considerazione della sua lunghezza, nonostante non presenti particolari difficoltà e sia quasi completamente pianeggiante (salvo alcuni tratti in salita) e quasi completamente su strada asfaltata, agevole e poco trafficata. La lunghezza è di 14,7 km e il tempo di percorrenza è di circa 6 ore. È possibile percorrere questo itinerario sia a piedi, che in bici ed inoltre anche a cavallo. Per saperne di più: Itinerario Giro delle Malghe di Caltrano (asiago.it)

DA RIFUGIO CAMPOLONGO A FORTE CAMPOLONGO. Il piazzale di Rifugio Campolongo è il punto di partenza. L’itinerario per il Forte, classificato come facile, è ben segnalato e l’attacco è subito prima del Rifugio, a sinistra, sentiero con divieto di transito. Fondo in ottime condizioni, fino al Forte appena ristrutturato. Sono 5 km di percorso, andata e ritorno, con un tempo di percorrenza di 1,3h circa a piedi. Per saperne di più: Itinerario da Rifugio Campolongo a Forte Campolongo – Altopiano di Asiago 7 Comuni.

ESCURSIONE AL MONTE CORNO. Il paese di Lusiana si trova nella parte meridionale dell’Altopiano di Asiago, presenta un territorio solcato da ampie vallate con torrenti e ruscelli alle quote più basse e ambienti tipici alpini alle quote più alte. A nord dell’abitato troviamo il Monte Corno dove assieme al paesaggio naturalistico si possono osservare sia attività antropiche plurisecolari legate all’alpeggio che testimonianze della Grande Guerra come i cimiteri militari e i trinceramenti. Il sentiero che porta alla cima si snoda attraverso boschi, prati e particolari formazioni carsiche denominate “città di roccia”. Il percorso, classificato come facile, è di 8 km con un tempo di percorrenza di circa due ore a piedi. Per saperne di più: Escursione al Monte Corno sull’Altopiano di Asiago Sette Comuni.

DALL’OSTERIA FONTANELLA AL MONTE CORNO. Escursione piacevole e poco impegnativa. Si svolge tra le arrotondate sommità della catena di monti che, con asse est-ovest, delimitano a meridione la conca di Asiago, separandola dalla pianura. La durata media per percorrere a piedi i 10 km dell’escursione, considerando sia andata e ritorno, è di circa 4 ore. Per saperne di più: Itinerario escursione dall’Osteria Fontanella al Monte Corno – Altopiano di Asiago Sette Comuni