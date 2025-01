Calcio, passo falso del Milan che pareggia col Cagliari. Parità e tensione nel derby della Mole

Nell'anticipo serale della 20a giornata di Serie A,A San Siro va in scena “il peggior primo tempo” da quando il tecnico portoghese fa l'allenatore, per dirla con le sue stesse parole. E in effetti si chiude a reti bianche con qualche occasione ma nulla di clamoroso. Poi qualcosa cambia, ma il risultato finale accontenta più i rossoblu che i rossoneri. Nelle altre gare giocate sabato Torino e Juventus si fermano sull'1 a 1, in quello che è stato un derby infuocato dalle espulsioni dei due allenatori nella ripresa. Pareggio anche tra Udinese e Atalanta (0 a 0). Vittoria esterna invece del Lecce che passa 3 a 1 a Empoli.

Milan – Cagliari. Un Milan forse distratto dai fumi di Riyad – la Supercoppa esposta al pubblico a inizio gara può essere un esempio – non va oltre l'1 a 1 a San Siro contro il Cagliari. Dopo un primo tempo con poche emozioni – a parta per una grande parata di Maignan sul tiro di Felici – i rossoneri partono fortissimo nella ripresa grazie a Pulisic, che prima prende la traversa (47') e poi il palo (51'), ma nella seconda occasione Morata è il più lesto e segna a porta vuota. Passano 4' e i sardi trovano il pareggio con Zortea, questa volta con la complicità di Maignan che si fa sorprendere sul diagonale non irresistibile. Poi Caprile mura tutti gli assalti dei padroni di casa.

Finisce in parità anche il 183° Derby della Mole, Torino-Juventus 1-1. Il girone di ritorno di entrambe inizia conquistando un punto in un confronto a folate di gioco granata e bianconero. L'inizio è di marca juventina con la formazione di Motta in vantaggio già all'8' grazie a una invenzione dal limite dell'area di Yildiz. Il Torino di Vanoli però ha saputo reagire e dopo aver sfiorato il pareggio con Ricci lo ha trovato nel recupero col mancino potente e preciso di Vlasic. Finisce così, ma nella ripresa c'è spazio anche per le scintille tra i due tecnici (Vanoli e Thiago Motta) entrambi espulsi.

L'Atalanta inizia il girone di ritorno con un pareggio. Nella 20.ma giornata di Serie A la squadra di Gasperini non va oltre lo 0-0 contro l'Udinese e resta alle spalle del Napoli a quota 42 punti. Al Bluenergy Stadium nel primo tempo sono i friulani a fare il match e a procurarsi le occasioni migliori con Carnesecchi che si supera su un'incornata ravvicinata di Bijol e Sanchez che centra palo e traversa in sequenza nella stessa azione. Nella ripresa poi la Dea prova a reagire con i cambi, ma i bianconeri continuano a giocare con personalità e fisicità respingendo l'assalto nerazzurro.

Colpo esterno invece del Lecce che vince 3 a 1 ad Empoli. I salentini indirizzano la sfida nei primi minuti con l'uno-due bruciante di Tete Morente e Krstovic, per poi soffrire e resistere nella ripresa, quando Cacace accorcia e i toscani spingono. Giampaolo alza Dorgu e i suoi la chiudono sul 3-1 con Krstovic. Il Lecce aggancia l'Empoli a quota 20 punti.