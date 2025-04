Corto circuito e fumo nella sede Ulss di via Albinoni: evacuati personale e utenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mattinata concitata a Vicenza nella sede dell’Ulss 8 Berica che in via Albinoni ospita il dipartimento di Prevenzione, dopo che si è diffuso un forte odore di fumo. E’ successo intorno alle 10 e sia gli utenti che il personale sono stati evacuati per circa un’ora.

All’origine del pungente odore di fumo c’è stato un cortocircuito in un quadro elettrico. In via precauzionale, applicando la procedura aziendale prevista in questi casi, il referente antincendio per il personale ha ritenuto opportuno evacuare temporaneamente la sede e allertare i vigili del fuoco, i quali una volta intervenuti hanno constatato l’assenza di incendio e provveduto a mettere in sicurezza il circuito elettrico oggetto

del guasto.

Già dopo circa un’ora, come detto, gli addetti dell’Ulss 8 e gli utenti hanno potuto rientrare e sono riprese le attività ordinarie.

