Dallo sport al workshop, dai bigoli con l’arna alle escursioni. Ecco gli eventi del weekend

L’autunno è definitivamente arrivato, ma la voglia di esplorare e scoprire il territorio non è svanita. Anche perché, come sempre, l’arrivo del fine settimana in provincia di Vicenza continua ad offrire molte cose da fare e luoghi da visitare e vivere. Come d’abitudine, Gianni Manuel e Martina Polelli hanno riepilogato gli eventi in programma per questo weekend ai microfoni di “Festa Italiana“.

Iniziamo da Lonigo dove, domenica 6 ottobre, nell’ambito della 25° Podistica cittadina si terrà la 2° prova del Campionato Regionale Individuale Csi di Corsa su strada. A Vicenza, invece, da oggi e fino a domenica, altro appuntamento sportivo con “La Via dei Berici“. Il cartellone prevede un ricco programma di attività per tutte le età, che ruotano attorno agli eventi ciclistici.



Rimanendo nel capoluogo, per la giornata di oggi si segnala “Una serata in Stamperia“: un’esperienza creativa all’insegna delle principali tecniche di stampa e incisione. A Zanè, da oggi fino a domenica, torna la Sagra dei Bigoli co’ l’Arna, giunta alla sua 49° edizione. Tre giorni all’insegna di gastronomia, attività per bambini e tanta musica. In quel di Malo, domenica 6 ottobre, l’appuntamento è con l’escursione a Monte Pian. Un’occasione per andare alla scoperta dell’apicoltura didattica di Sara Gonzo, con tanto di degustazione. A Enego, nella medesima giornata, il tour guidato in e-bike “I colori dell’autunno” condurrà i partecipanti nel suggestivo paesaggio autunnale dell’Altopiano di Asiago.

Da domani e fino a domenica si rinnova l’appuntamento con Thiene 1492. L’evento ripercorre otto secoli di storia mercantile, offrendo un’occasione unica per immergersi nel XVI secolo. A Valdagno, per tutto il weekend, torna la Festa dell’Agricoltura. L’evento, annuale, promuove i prodotti agricoli autunnali e i piatti tipici della cucina tradizionale valdagnese. In quel di Schiavon, domenica 6 ottobre, in occasione della 27° edizione di Distillerie Aperte, porte aperte all’Accademia Botanica delle Poli Distillerie. Un’occasione per vivere un’escursione alla scoperta di miti, leggende e proprietà delle piante officinali che la famiglia Poli utilizza fin dal 1898. A Bassano del Grappa, domani, in occasione della Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia sarà possibile prendere parte alla visita guidata con degustazione alla Distilleria Nardini.

Spostando lo sguardo su Valrovina di Bassano del Grappa, domenica si avrà l’opportunità di partecipare ad passeggiata enogastronomica tra colline e sentieri con quattro tappe ristoro. Per concludere, una piccola annotazione a beneficio dei vicentini che dovessero trovarsi a Pavia nella giornata di domani. “Marinè senza glutine” ha organizzato uno showcooking in collaborazione con la chef Chiara Grenzi. Un’opportunità per imparare a cucinare ricette sfiziose scoprendo i segreti di una cucina glutine free sana, gustosa e veloce.

Gabriele Silvestri