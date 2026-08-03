Donna di Vicenza accoltellata al petto dall’ex fuori da un centro commerciale a Brescia

Una donna di origini indiane residente a Vicenza è rimasta gravemente ferita ieri a Brescia dopo che l’ex marito l’ha aggredita, insieme a un’amica, fuori da un centro commerciale, ferendola con un lungo coltello al petto.

La violenza si è scatenata nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, all’esterno del centro acquisti Campo Grande di Brescia. Ad aggredire la donna, di 38 anni, l’ex marito 46enne, di origini pakistane e con cittadinanza italiana: l’ha colpita con un fendente mentre era in compagnia di un’amica e dei figli di entrambe, che hanno assistito alla furia dell’uomo. Anche l’amica è rimasta ferita. Le due donne sono fuori pericolo: la prognosi è di venti e quindici giorni.

L’uomo è stato affrontato da alcuni ragazzi stranieri presenti sul posto: sono riusciti a disarmarlo anche colpendolo con una sedia, poi è stato arrestato dalla Polizia di Stato, nel frattempo giunta sul posto. Soccorsa da alcuni passanti e quindi dal Suem, la 38enne nel frattempo è stata trasferita in ospedale per essere operata.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio aggravato dal fatto di aver agito davanti a minori e dalla premeditazione. Nel 2023 aveva già subito una condanna dal Tribunale di Vicenza a un anno e otto mesi di reclusione per maltrattamenti, sempre nei confronti della ex moglie. Un paio d’ore prima dell’aggressione pare fosse scoppiata una violenta lite fra i due per un diverbio sulla gestione dei figli minorenni.

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