Elicottero della società thienese Avio scompare sull’Appennino: angoscia per il pilota e le sei persone a bordo

C’è forte preoccupazione per un elicottero di Thiene scomparso a causa di un forte temporale nell’Appennino modenese questa mattina con sei persone di origini straniere (quattro cittadini turchi e due libanesi, secondo quanto riporta Il Tirreno) più il pilota, il padovano Corrado Levorin.

L’ultima segnalazione che si ha lo collocherebbe nel territorio sopra le montagne del Modenese, vicino al confine con la Toscana. L’elicottero, un Augusta 119 di proprietà della Avio srl, società specializzata nel trasporto di passeggeri con sede all’Aeroporto Arturo Ferrarin di Thiene, era in quel momento utilizzato come servizio taxi da Capannori Tassignano (Lucca) a Resana (Treviso). Era partito dal Comune toscano intorno alle 9.30 di stamane e le sue tracce sui radar si son perse fra le province di Lucca e Modena quando è finito in mezzo ad un forte maltempo, con vento, forte pioggia, fulmini e grandine: l’ultima rilevazione dei sistemi radar lo aveva segnalato nel territorio modenese, nel comune di Pievepelago, dove si stanno concentrando le ricerche, attivate nel pomeriggio, insieme al territorio di San Pellegrino in Alpe. Sono utilizzanti anche elicotteri della guardia di finanza.

Secondo quanto riporta Il Tirreno, dalla prefettura di Modena (che sta coordinando le operazioni insieme a quella di Lucca) avrebbero spiegato che l’allarme è scattato solo diverse ore dopo da parte dall’azienda che aveva noleggiato il mezzo per il trasporto di propri clienti: la Roto Cart, azienda di Castelminio di Resana specializzata nella produzione di carta per usi domestici: il velivolo da tre giorni faceva la spola tra la Toscana e il Veneto per portare alcuni buyer in azienda.

Le ricerche vedono in campo anche vigili del fuoco e soccorso alpino.

La Avio è molto conosciuta in terra berica: è di proprietà dell’imprenditore De Toni e i suoi elicotteri bordeaux metallizzato solcano spesso i cieli del Veneto e dell’Alto Vicentino in particolare.