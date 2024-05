Escursioni, letteratura, laboratori caseari… e molto altro nel ricco menù del weekend

Anche l’ultimo fine settimana di maggio è pieno di cose da fare e luoghi da vedere e vivere. Ricapitoliamo come d’abitudine il ricco calendario di eventi e manifestazioni in programma nel Vicentino grazie alla rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Iniziamo da Santorso dove, domenica 26 maggio, si rinnova l’appuntamento con la Gian Ottica Summan Trail. La gara percorrerà il sentiero della Via Crucis, passando per Prà Minore, poi ai piedi del Cristo di Cima Summano per arrivare finalmente al Santuario Mariano. A Valli del Pasubio invece, questa sera, si terrà la presentazione del libro “Sojo d’Uderle, Sojo Rosso”. Saranno presenti gli alpinisti intervistati e raccontati nel volume.

Rimaniamo a Valli del Pasubio perché, nella giornata di domenica, avrà luogo la settima edizione della “Camminata tra contrade e capitelli“. Appuntamento a Staro, per un’escursione dedicata alla scoperta del nostro territorio tra scorci e sentieri. Spostiamoci a Breganze dove, da oggi e fino a domenica, torna il tradizionale appuntamento con la rassegna del Maggio Breganzese, giunta alla 71° edizione. A Tonezza del Cimone, domani, i Servizi Culturali Associati dell’Unione Montana Alto Astico, insieme al Servizio Biblioteche, organizzano un aperitivo letterario dedicato alle mamme presso la biblioteca comunale. Sempre a Tonezza, domenica, l’evento “Su e xo pa i strosi con picnic” offrirà una bellissima opportunità per esplorare nuovi luoghi e fare nuove amicizie.

Il programma domenicale prevede anche, in quel di Malo, il nuovo appuntamento con l’antica Fiera di Santa Croce. Spostandoci sull’Altopiano invece, da domani e fino a domenica, il centro di Asiago si colorerà di primavera. In Piazza Duomo si terrà, infatti, “Di Fiore in Fiore”, un mercatino con esposizione di fiori e piante da parte di differenti vivai. In occasione dell’esposizione floreale, Asiago Guide organizza una serie di iniziative per adulti e bambini. Segnaliamo innanzitutto, nella giornata di domani, “Erbe e fiori nel piatto: passeggiata alimurgica con cena alla Terrazza“. Domenica, invece, sarà la volta di “Una montagna di gustosi colori: facciamo il formaggio“.

A Marostica, domani, Viart – Confartigianato organizza un’esperienza sensoriale alla scoperta delle sfumature aromatiche e gustative del caffè. Sempre domani, ma a Vicenza, appuntamento con “Buonanotte al Museo”. Un’intera serata tra giochi e sfide ambientate al tempo dei Romani, per scoprire che anche i bambini dell’antica Vicetia si divertivano utilizzando materiali e strumenti davvero semplici. Concludiamo la nostra rassegna con Bassano del Grappa. Domenica 26 maggio torna il Monte Grappa Bike Day, giunto alla sua decima edizione. E quest’anno si tinge di rosa, perché sarà possibile vivere l’esperienza unica di pedalare sulle stesse strade appena percorse dai campioni del Giro d’Italia, immergendosi nell’atmosfera lasciata dal loro passaggio.

Gabriele Silvestri