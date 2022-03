Grande festa sulla neve per l’edizione 37 del “Trofeo Campi di Battaglia” e altri eventi domenica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Altopiano dei 7 Comuni e in particolare l’are per gli sport invernali di Rotzo è pronta ad accogliere decine di appassionati di tutte le età nel week end in vista, smaniosi di ospitare una grande festa della neve e soprattutto dello sci di fondo. E’ oramai tutto pronto al centro di Campolongo per la 37esima edizione del “Trofeo Campi di Battaglia” organizzato come da tradizionale consolidata dal Gruppo Sportivo Alpini di Asiago (sezione Monte Ortigara), in collaborazione con l’Ana, l’associazione Nazionale Alpini.

Una competizione da sci da fondo che negli ultimi anni ha cambiato volto passando da gara a pattuglie alla formula individuale. Con inoltre la volontà di accogliere al suo interno altri trofei prestigiosi permettendo così di allestire una vera e propria festa dello sci da fondo nella sola giornata di domenica 20 marzo, con gare per tutte le categorie, dai più piccoli ai veterani, che tradotto nelle liste gara significa dai Superbaby ai Master.

Di nuovo quest’anno il Gruppo Sportivo Alpini Asiago, grazie anche alla disponibilità del centro fondo Campolongo che ha predisposto vari tracciati perfettamente tirati nonostante si naviga ormai verso la stagione primaverile, ospiterà infatti anche la finale Coppa Italia Cittadini e Master rendendo il binomio con il Trofeo oramai una piacevole consuetudine. Infine, grazie al rinnovamento e all’ampliamento della platea di atleti il Gsa Asiago auspica di bissare il successo dell’anno scorso quando oltre 350 fondisti provenienti da tutti i comitati del nord Italia ma, oltre a rappresentanti giunti da Lazio ed Emilia Romagna.

La manifestazione assegnerà la Coppa “Campi di Battaglia” al primo classificato della gara maschile, la Coppa “Tecnosystemi” alla prima classificata della gara femminile e la Coppa “Roberto Martini” al primo classificato della gara gara M4-M5. A questi si aggiungeranno anche la tappa conclusiva della Coppa Italia Cittadini/Master e il momento finale dei circuiti ragazzi e allievi Sportful e Laser Style Italia.