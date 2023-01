Due giorni di incidenti fra gli sciatori di fondo a Campomulo

Attorno alle 12.40 il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per uno sciatore caduto a un paio di chilometri di distanza dal Centro Fondo Campomulo, nel territorio di Gallio. Arrivati con le motoslitte al traino delle jeep, i soccorritori le hanno scaricate e, dopo aver imbarcato l’infermiere dell’ambulanza giunta in contemporanea, si sono diretti dall’uomo, un sessantenne che aveva riportato un probabile trauma a un’anca.

L’uomo era da solo al momento della caduta, poi assistito da altri sciatori di passaggio e dal personale del Centro fondo sopraggiunto in motoslitta. Dopo averlo stabilizzato e imbarellato, la squadra lo ha trasportato all’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Asiago.

Anche ieri mattina nello stesso Centro Fondo Campomulo si era reso necessario l’intervento degli operatori del soccorso alpino, dopo che, intorno alle 10.40 uno sciatore era rimasto ferito sulle piste di sci di fondo di Campomulo. Il 62enne di Udine, che si trovava con la moglie e un amico nei pressi di Malga Mandrielle, era caduto sbattendo sul fianco e non era più in grado di proseguire autonomamente. I soccorritori hanno raggiunto con i fuoristrada Campomulo, dopo due chilometri di colonna per il traffico, per poi proseguire con le motoslitte. Una volta raggiunto, all’uomo sono state prestate le prime cure. Caricato in barella, l’infortunato è stato trasportato al parcheggio e affidato all’ambulanza diretta all’ospedale di Asiago.