Il Tri-Schio si gode le sue “gemme” al Grand Prix di Palermo. Bene Crestani, sfortunata Lobba

Ultima tripla fatica di stagione 2021 per le atlete più promettenti schierate dal team Cy-Laser Triathlon Schio, impegnate lo scorso fine settimana in Sicilia per il Grand Prix di Palermo, con la volontà di portare a termine delle brillanti prove individuali e mettere nel palmares personale piazzamenti di tutto rispetto, e magari di battere anche un pizzico di sfortuna.

Portacolori azzurre della società scledense sono Chiara Lobba e Francesca Crestani, (tri)atlete di punta che più volte si sono confermate tra le migliori giovani interpreti in Italia nel mix di corsa, nuoto e pedali. E con l’obiettivo “dichiarato” di piazzarsi nella Top 10 di categoria, raggiunto stavolta però solo da una delle ragazze impegnate, complice una fastidiosa caduta che ha “spiazzato” dai migliori piazzamenti una sfortunata Chiara Lobba.

Missione ampiamente compiuta invece in quest’occasione in terra di Sicilia per Francesca Crestani, nell’ultimo appuntamento stagionale in calendario prima della pausa invernale, abile ad acciuffare un 7° posto assoluto capitalizzando l’ottima frazione iniziale in acqua, che le ha consentito di rimanere attiva nel gruppo di testa, per poi eccellere nella frazione in bici dove tra l’altro ha fatto registrare il miglior tempo tra tutte le concorrenti, ricevendo per questo anche un premio “di specialità”. Francesca è giunta all’arrivo con solo un minuto e spiccioli di ritardo dalla vincitrice, Alessandra Tamburri. Il tutto in diretta nazionale grazie alle riprese televisive di Raisport.

“Questo per me – commenta il coach Sergio Contin, allenatore del Cy-Laser Triathlon – è motivo di orgoglio e di grande soddisfazione, perché nelle ultime due competizioni è la seconda volta che otteniamo questo risultato”. Il riferimento in tempi recenti è al risultato ottenuto al Campionato Italiano Olimpico della scorsa settimana da un altro tesserato del club altovicentino, vale a dire l’Age Group Alessandro Vita.

Purtroppo Chiara Lobba non è riuscita a centrare il target sperato della top ten a causa di una caduta che l’ha coinvolta nella prima transizione nuoto-ciclismo, non riuscendo così ad entrare nel vivo della competizione e accumulando ritardo fin da subito. Brava comunque a non mollare e rimontare fino al 23° posto al traguardo conclusivo del Gp di Palermo. Per lei si conclude una stagione difficile, caratterizzata da tanti infortuni e problemi fisici, nella speranza che il 2022 le regali nuovamente della grandi soddisfazioni sportive.