Previsioni meteo 29-31 ottobre: ultimi giorni di bel tempo, poi le prime perturbazioni

SITUAZIONE GENERALE

Dopo questa lunga fase di bel tempo “dettata” dall’alta pressione, i cieli sereni hanno ormai le ore contate sul vicentino. Correnti più umide atlantiche si avvicinano velocemente sul nord Italia, portando coperture nuvolose via via più compatte e le prime precipitazioni.

VENERDI’ 29 OTTOBRE

In generale sarà una bella giornata di sole su tutto il territorio. Da segnalare possibili foschie o nebbie basse nella prima mattinata sul vicentino meridionale. Elevata escursione termica tra il giorno e la notte in pianura con estremi compresi tra 4 e 20°C

SABATO 30 OTTOBRE

Dopo una mattinata serena o al più velata, nel pomeriggio si vedranno le prime nubi in arrivo da ovest. Primi segnali di un imminente cambiamento del tempo. Temperature massime in lieve calo, ma con valori ancora oltre la norma del periodo.

DOMENICA 31 OTTOBRE

La prima parte della giornata avremo cielo nuvoloso sul vicentino con possibili parziali schiarite in pianura. Tra il pomeriggio e la sera il cielo sarà più coperto, non si escludono locali pioviggini più probabili sui rilievi. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Estremi termici in pianura tra 9 e 15°C

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Lunedì giornata di maltempo su tutta la provincia, con accumuli pluviometrici che potranno superare i 30mm sull’alto vicentino. Pausa delle precipitazioni martedì, mentre mercoledì probabilmente arriverà una nuova perturbazione con deciso calo termico e neve in montagna dalle quote medie.