Le nuove generazioni corrono, nuotano e pedalano veloci: il “Next Gen” del TriSchio

Sono pronti a togliersi la “maschera” i quattro giovanissimi moschettieri del futuro. Presentato e piaciuto il progetto “Next Gen“, vale a dire la culla di potenziali campioni del triathlon che già tanto bene si sono comportati finora a livello junior. A lanciarlo è il club altovicentino Cy Laser TriSchio, dopo alcuni mesi di gestazione e l’annuncio ufficiale nei giorni scorsi. Protagonisti in rampa di lancio sarà un poker di giovani talenti in età Juniores e Under 23 attesi da trepidanti sfide dopo lo sblocco delle competizioni, anche su ribalte internazionali.

La società sportiva scledense dimostra ancora una volta dinamismo e lungimiranza dopo l’opera di radicamento nel territorio a partire dalla fondazione, irradiando idee e volti nuovi capaci di spendere il proprio tempo libero nello sport, con i tanti sacrifici che ciò comporta in una multidisciplina come il triathlon.

“Si è deciso di investire sui giovani talenti, sulla next gen, come la definisce il tecnico Sergio Contin con il supporto di Nicola Retis. La prossima generazione, ovvero ragazzi giovani dal grandissimo potenziale che popolano le categorie juniores e U23, ha l’obiettivo per i prossimi cinque anni di lavorare duramente per raggiungere risultati ambiziosi sia a livello nazionale che internazionale“.

“Si tratta di una sfida allettante che siamo felici di affrontare” affermano la società e il tecnico marosticense con trascorsi importanti anche olimpici in vari incarichi di allenatore. Gli atleti che hanno accettato quest’ardua sfida sono quattro, due maschi e due femmine: Francesca Crestani, classe 2000, 1° classificata al Triathlon Sprint di Udine e 2° a quelli di Caorle e Gold Silca Cup nel 2018, vincitrice del circuito Coppa Italia cat. Juniores nel 2019 e già tre volte in maglia azzurra; Chiara Lobba, classe 2001, nella Nazionale Italiana Giovanile dal 2015, vincitrice della Coppa Italia nel 2016 e nel 2018 e componente della squadra campione d’Italia cat. Youth dal 2016 al 2018, oltre ad essere stata l’unica italiana ad aver rappresentato l’Italia agli Youth Olympic Games di Buenos Aires nel 2018.

Tra i triatleti si annoverano nel team Lorenzo Spagnolo, classe 2001, nel 2018 1° classificato ai Triathlon S. Sprint MTB di Bibione e di Appiano, argento al Triathlon Sprint XTerra Garda Lake nel 2019, anche per lui l’onore della maglia azzurra nel 2019 con la quale ha conquistato il 2° posto ai campionati europei juniores di Triathlon Cross in Romania e il 6° posto ai mondiali di Triathlon Cross in Spagna. Marco Barison, classe 1997, 1° classificato al Triathlon Sprint del Lido di Venezia e 2° al Triathlon Sprint di Cavallino nel 2018, 2° al Triathlon Sprint Irondelta e al Triathlon Olimpico Irondelta nel 2019 e una serie di ottimi posizionamenti in svariate competizioni nel 2019, nonché uno dei migliori frazionisti nel nuoto del panorama nazionale.

“Il progetto – precisa Federico Campana, presidente della società scledense – rientra in un’accurata e ben precisa strategia a lungo termine di selezione e di investimento su atleti e staff tecnico. “l nostro obiettivo, lavorando sodo su ogni fronte, – conclude la portavoce – è quello di ambire al raggiungimento di risultati ambiziosi a livello internazionale e, perché no, di sognare una qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024”.