Lobba con l”argento vivo” agli assoluti junior di duathlon: 2° posto per l’atleta Cy-Laser

Torna a far parlare di sè la giovane triatleta vicentina Chiara Lobba, che ben volentieri si cimenta nelle varianti della disciplina arricchendo il suo palmares di piazzamenti da podio nelle varie kermesse nazionali. Per lei sabato scorso una nuova medaglia al collo, stavolta d’argento, in virtù del 2° posto tra le Juniores ai campionati assoluti italiani disputati a Cuneo, nella specialità del duathlon femminile.

Disciplina derivata dal più conosciuto triathlon in cui viene per una volta accantonato l’esordio tra i flutti nella frazione a nuoto, per dedicarsi esclusivamente all’abbinamento corsa a piedi e “faticata” in bicicletta.

Chiara, classe 2001 e promessa inserita nel gruppo “NextGen” del sodalizio di Schio Cy-Laser, già da qualche anno nel giro azzurro delle nazionali giovanili, ha gareggiato sabato scoros a Cuneo nell’individuale femminile tra le juniores piazzandosi alle spalle della campionessa italiana Angelica Prestia (Pianeta Acqua). Oltre al podio e al riconoscimento di classifica, l’atleta di Marostica si è portata in dote anche una performance apprezzabile con il tempo di 34’12”, staccata di 57” dalla leader in solitaria e con un vantaggio di circa 7” sulla terza classificata, Erica Maculan (società Cus Pro Patria Milano). Venti le partecipanti da tutta Italia in questa categoria.

Tutto si è svolto alla perfezione e in piena sicurezza in relazione alle normative anti-Covid. Chiara Lobba, che era reduce da un successo personale nella categoria juniores e da un 3° assoluto al Lonaba Cross Duathlon di Roana (VI) del 19 e 20 settembre, nell’ulti periodo ha sostenuto un tour de force di competizioni, in un crescendo di forma. Da registrare nel week end precedente ai tricolori in Piemonte anche anche un 2° posto – e quindi un primo argento tricolore – nella categoria juniores ai Campionati italiani di Triathlon Sprint di Lignano Sabbiadoro disputati il 26-27 settembre. Un risultato prezioso, anche in virtù del 10° posto di Cy-Laser TriSchio nella staffetta a squadre 2+2.

Mettendo tutti questi piazzamenti nel calderone di prove disputate, l’impasto che ne deriva è quello di una triatleta di soli 19 anni che si riconferma come giovane prospetto di punta della società scledense, che per seguirla al meglio si è affidata alla grande esperienza del coach Sergio Contin. Nelle sue mani la “next gen” (la prossima generazione) di una squadra assai promettente e che punta ad arrivare in alto, composta anche da Francesca Crestani (2000), Lorenzo Spagnolo (2001), e Marco Barison (1997).