Nuovi servizi gratuiti per i cittadini per superare il divario digitale

Ormai tutto ciò che è online fa parte della quotidianità di tutti, basti pensare ai tanti servizi della pubblica amministrazione a cui si può accedere solo grazie a una casella di posta elettronica, oppure tramite Spid. Tra password, account e autenticazioni varie, però, qualcuno potrebbe sentirsi perso. Proprio per far fronte al divario digitale il Comune di Valdagno ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini una serie di sportelli gratuiti per l’apprendimento di competenze base per l’utilizzo del computer e della rete internet.

In città, dunque, saranno due i punti di riferimento: la Biblioteca Civica Villa Valle e la sede di Progetto Giovani Valdagno, in via Petrarca 10, dove è stata attivata quella che viene chiamata “palestra digitale” nell’ambito del progetto Avatar. A disposizione dei cittadini 6 computer dotati di connessione gratuita e disponibili dal lunedì a venerdì. Inoltre, il venerdì dalle 15 alle 17.30 su appuntamento, in collaborazione con i gruppi Scout Valdagno 1 e Cornedo, si potrà chiedere assistenza riguardo il rilascio SPID, l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione digitale e l’utilizzo dei servizi di posta elettronica.

Negli spazi della Biblioteca Civica Villa Valle da giugno a settembre sarà attivo, invece, il progetto Bibliotech, per offrire consulenza in ambito informatico su coding (programmazione informatica) supporto hardware e software (funzionamento di apparecchi e programmi). Anche qui gli utenti interessati potranno usufruire di 6 postazioni pc con connessione internet gratuita e wi-fi, avere assistenza per stampa e scannerizzazione o ricerche in rete.

“Sempre più spesso la vita quotidiana necessita del digitale – spiega l’Assessore all’Istruzione e Politiche Culturali, Anna Tessaro – dalla consultazione della posta elettronica alla prenotazione di esami e appuntamenti, ma anche per molte attività del tempo libero. La pandemia ci ha messi giocoforza davanti alla necessità di far transitare per la rete il maggior numero di servizi possibili, per essere vicini ai cittadini che non possono spostarsi di casa o che hanno bisogno di accedere ad un servizio in un orario in cui gli sportelli fisici sono chiusi. Grazie alle attività proposte in Biblioteca Civica e a Progetto Giovani prosegue il nostro impegno per diffondere quella cultura digitale che oggi è alla base di moltissime funzioni.”

Andrea Falcone