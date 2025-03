Previsioni 4-6 marzo, clima mite con primi “assaggi” di primavera fino a 17 gradi

Situazione generale

Un vasto campo di alta pressione “copre” tutta l’Europa centrale portando con in dote un tempo stabile e correnti molto miti per il periodo invernale. Le temperature saranno in sensibile aumento sul territorio vicentino, con valori oltre i 15 gradi.

Martedì 4 marzo

Cielo sereno su tutta la provincia. Ancora fresco la prima mattina con temperature minime in pianura di poco sopra lo zero. Si vedranno le ultime brinate in aperta campagna. Mentre i valori massimi saranno in aumento con punte di 16 gradi.

Mercoledì 5 marzo

Ancora tempo sostanzialmente stabile e soleggiato sul Vicentino. Lo zero termico in libera atmosfera si porterà a quasi 2.500 metri di quota. Le temperature più alte nelle zone di pianura toccheranno i 17 gradi.

Giovedì 6 marzo

Nel corso della giornata non si attende nessuna variazione di rilievo a Vicenza e provincia rispetto i giorni precedenti. Il clima, dunque, rimane mite per il periodo e con valori termici tipici di fine marzo.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana una profonda depressione centrata sulla penisola iberica tenderà a muoversi verso est. Giungeranno quindi sul nostro territorio correnti più umide ed instabili con un peggioramento del tempo dalla seconda parte di domenica.