Previsioni meteo 26-28/01: lunga fase di alta pressione e inversione termica

Situazione generale

L’alta pressione che ci interessa da qualche giorno sta portando temperature anomale in quota, sono stati registrati anche oltre i +10°C di notte a 1500 metri. Valori tardo primaverili. Mentre in pianura grazie all’inversione termica sono ancora diffuse le gelate con minime sottozero. Questa situazione non cambierà di molto nel medio/breve termine.

Venerdì 26 gennaio

La mattina il cielo sarà poco nuvoloso sull’alto vicentino per il passaggio di velature che offuscheranno il sole. Mentre sul basso vicentino saranno presenti dei banchi di nebbia, in dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Caldo sui rilievi per il periodo con zero termico a 2500 metri.

Sabato 27 gennaio

Mentre il sole splenderà in montagna, in pianura sarà alta la probabilità di dense foschie e nebbie. Tuttavia le correnti ruoteranno temporaneamente da nord est, sui rilievi si avvertirà un calo termico e le nebbie si dissolveranno nel corso della giornata. Estremi termici in pianura tra -1 e +12 gradi.

Domenica 28 gennaio

Cielo sereno su tutto il vicentino. Mentre in pianura le temperature non subiranno cambiamenti, in montagna torneranno lievemente a salire.

Tendenza nel lungo termine

Almeno fino il 1 febbraio l’alta pressione dominerà la scena sul comparto Mediterraneo e centro Europeo. Non ci sarà modo quindi di vedere cambiamenti del tempo. Ancora temperature primaverili sui rilievi e inversione termica con diffuse gelate notturne in pianura.