Previsioni meteo 26-28/03, il maltempo ritorna: pioggia in pianura e neve in montagna

SITUAZIONE GENERALE

Dopo una breve fase soleggiata torna il maltempo sul Vicentino. Una vasta depressione interessa tutta l’Europa centro-occidentale. Una serie di perturbazioni colpiranno il nostro territorio nei prossimi giorni, con precipitazioni a tratti, anche di forte intensità. Torneranno le fioccate in montagna con quota neve molto variabile.

MARTEDI 26 MARZO

Cielo inizialmente coperto. Da metà mattina troveremo le prime piogge in risalita dal basso Vicentino in rapida estensione verso nord. Inizialmente sulle Prealpi la neve cadrà dai 1.100 1.200 metri di quota, ma causa correnti più miti dai quadranti meridionali in serata il limite salirà verso i 1.800 metri. In pianura generalmente dai 10 ai 20 mm di pioggia, altrettanti cm di neve fresca sono attesi sulle cime più alte della provincia. Temperature massime in diminuzione, minime in aumento. Estremi termici in pianura compresi tra 7 e 12°.

MERCOLEDI 27 MARZO

La mattinata inizierà con fenomeni intermittenti in pianura, mentre saranno più diffusi lungo la fascia prealpina. Tra la tarda mattina e metà pomeriggio sarà in transito sul Vicentino una forte perturbazione con precipitazioni abbondanti. La quota neve dai 2.000 metri della mattina sarà in calo nel pomeriggio verso i 1.700. Esaurimento dei fenomeni nelle ore successive a partire da ovest con parziali schiarite. In pianura cadranno 20/40 mm di pioggia sul basso Vicentino e punte di 80 sulla pedemontana. Sulle cime più alte sono attesi oltre 50 cm di neve fresca. Temperature stazionarie, in sensibile calo dalla sera.

GIOVEDI 28 MARZO

Inizialmente cielo coperto senza fenomeni. Un nuovo impulso perturbato in arrivo da sud ovest colpirà il Vicentino a metà giornata con piogge diffuse e neve sui monti oltre i 1.300/1.500 metri. Miglioramenti in serata con possibili schiarite. Temperature in linea col periodo o leggermente sotto nei valori massimi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

La situazione meteo rimane molto incerta per i giorni di Pasqua, in quanto bisognerà capire la giusta posizione della vasta depressione che insisterà ad ovest della Penisola.