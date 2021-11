Rifiuti, multa di 600 euro a un cittadino: ha abbandonato un ciclomotore al cassonetto

Un ciclomotore abbandonato presso un cassonetto delle immondizie: è accaduto a Vicenza, in via Boccherini, nel quartiere di San Lazzaro. Si tratta dell’ultimo eclatante episodio di abbandono di rifiuti riscontrato dalla polizia locale del capoluogo berico.

Il mezzo, scovato grazie alle segnalazioni dei cittadini, era stato abbandonato dal proprietario, residente nella zona, invece di essere portato ad un centro autorizzato per la rottamazione.

Sebbene si tratti del ritrovamento più eclatante, che ha comportato l’elevazione di una multa da 600 euro, sono state anche altre le contravvenzioni elevate: sette da 300 euro e otto da 50 euro. Grazie alle telecamere sono stati elevati, nel dettaglio, quattro verbali da 300 euro per scorretto conferimento di rifiuti nelle isole ecologiche di strada Sant’Antonino, quattro da 50 euro e due da 300 euro in via Torino, uno da 300 euro in viale Camisano e uno da 50 in via Gramsci. Le pattuglie sul territorio hanno inoltre colto sul fatto un furbetto in via Tiepolo e un altro in via Cattaneo. Per entrambi è scattata una sanzione da 50 euro.

Il personale in borghese ha invece monitorato, grazie alle segnalazioni dei cittadini, i comportamenti di alcuni frequentatori delle isole ecologiche di via Fasolo e di via Torino. In quest’ultima gli agenti hanno comminato una sanzione da 50 euro a carico di una persona. “Ringrazio la polizia locale – dichiara l’assessore all’ambiente Simona Siotto – per i continui controlli e tutti i cittadini che hanno cura dell’ambiente e della propria città e si impegnano a conferire nel modo corretto i rifiuti e che non mancano di segnalare anche i furbetti. L’attenzione dell’amministrazione per contrastare i comportamenti scorretti resta sempre alta”.