Camion di trasporto birra a fuoco sull’A31 Valdastico. Illeso l’autista, code e disagi per ore

Per sua fortuna il carico che trasportava era composto per lo più da bevande, casse di bottiglie d’acqua e birra in particolare e altre bibite. Altrimenti, i vigili del fuoco avrebbero dovuto sudare ancora di più di quanto fatto per aver ragione dell’incendio che ha colpito poche ore fa in autostrada il semirimorchio di un autoarticolato, andato improvvisamente a fuoco nel primo pomeriggio di venerdì.

L’allarme è scattato lungo il tratto sud dell’A31 Valdastico, tra il casello di Vicenza Nord e lo svincolo con l’A4 Milano-Venezia, poco prima delle 14. Il camionista alla guida del mezzo si è reso conto del fumo provenire dal retro grazie agli specchietti retrovisori, riuscendo ad accostare in sicurezza dopo aver staccato la motrice e mettersi in salvo, per poi segnalare il problema in strada e al numero d’emergenza.

Sul posto sono giunti in una manciata di minuti la polizia stradale competente per il tratto teatro del pericolo e i vigili del fuoco, che si sono messi subito all’opera per lo spegnimento dopo una prima ispezione e la messa in sicurezza della zona. Nel frattempo, per consentire i soccorsi, si è creata lungo la corsia una coda di veicoli che ha provocato rallentamenti al traffico, smaltita solo nel tardo pomeriggio vista la difficoltà delle operazioni di recupero del carico e dell’autoarticolato, che avrebbe riportato danni importanti alla carrozzeria e alla scocca.

1 di 3

Distrutto anche il telone di copertura, da valutare l’entità dei problemi alla casse contenute nel rimorchio, con buona parte della merce probabilmente destinata allo smaltimento. Al momento le cause dell’infiammata improvvisa sono ignote e al vaglio della squadra di pompieri intervenuta.