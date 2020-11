Scooter contro auto a Molino, ricoverato in terapia intensiva un ragazzo di 15 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ore di apprensione per una famiglia di Altissimo. Un ragazzo di 15 anni è stato infatti trasportato in regime di codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel territorio della frazione di Molino intorno alle 13 di oggi, poco lontano dalla zona che ospita il campo di calcio comunale.

Si tratterebbe di un violento scontro tra uno scooter, su cui viaggiava il teenager, e un’auto crossover. Un’ambulanza inviata dal Suem da Arzignano ha raggiunto via Bauci, lo scenario dell’incidente, inerpicandosi sulle colline guidata da una pattuglia del consorzio di polizia intercomunale Vicenza Ovest.

Si sarebbe trattato di un impatto frontale, con i due mezzi – un ciclomotore di marca Piaggio Vespa e una Fiat Freemont – venuti quindi a contatto in direzione opposta dopo un tratto di curva. Ma bisogna attendere i rilievi della polizia locale per conoscere la dinamica esatta dell’incidente, non prima di accertarsi che l’adolescente superi questa fase critica per la sua salite.

Mentre il conducente dell’automobile è rimasto illeso e ha chiesto subito aiuto componendo il numero d’emergenza del 118, sono gravi le condizioni del ragazzo, ricoverato d’urgenza e con prognosi riservata. Si trova dal primo pomeriggio in un letto di terapia intensiva del centro di cura del capoluogo berico, in modo da valutare al meglio le sue condizioni e monitorare i parametri vitali in queste ore immediatamente successive all’incidente.

Il fatto che durante le operazioni di trasporto in ospedale il 15enne fosse rimasto cosciente lascia trasparire un moderato ottimismo da parte dei medici che lo hanno accolto a Vicenza, ma decisivo in questi sarà il decorso delle prossime ore per valutare il trauma e le effettive conseguenze. Intanto in paese si prega per la sorte del giovane.