Tasso intrappolato nel tombino: lo salvano volontari, pompieri e veterinari

Per una volta il tasso che finisce in una pagina di cronaca locale non è quello alcolico, ma un esemplare selvatico di montagna. E’ stato di sicuro fortunato l’animaletto dei boschi dal pelo bianconero, salvato stamattina da morte certa sull’Altopiano dei 7 Comuni grazie a una task force che si è attivata per recuperarlo: si era infilato da un tombino stradale dove si era rintanato, probabilmente impaurito, ferendosi.

Un rifugio nelle sue intenzioni istintive che si era rivelato una trappola senza via di fuga, dopo la discesa nella cavità di scolo, un pozzetto a bordo strada sulla strada provinciale 69 lungo località Conco.

Ad attivarsi e raggiungere lo scenario della missione di salvataggio sono stati sabato 16 settembre i vigili del fuoco di Asiago e i volontari del CRAS (Centro di Recupero Animali Selvatici). Ad allertare i pompieri erano stati invece volontari faunistici, intenti a recuperare l’animale ferito prima che si rintanasse nello scolo.

Gli operatori del 115 hanno tolto il sigillo del pozzetto, riuscendo poi a recuperare l’animale selvatico, poi sedato e messo in un trasportino per essere trasferito presso uno studio dei veterinari dell’associazione di Lusiana Conco.