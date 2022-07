Tentano di “sostituire” il conducente (ubriaco) dopo l’incidente: accusate di favoreggiamento

Al fine di “salvare” la patente di guida all’amico che si trovava al volante al momento dello scontro delle vettura, avevano architettato uno scambio di persona a cui però i carabinieri non hanno creduto. E, dopo un mese di indagini approfondite, è emersa la verità: alle 4.50 del mattino di domenica 12 giugno c’era un 24enne alla guida di una Volkswagen Passat a Tezze sul Brenta, dove è avvenuto un incidente stradale tra due autoveicoli lungo la strada statale 47.

Un ragazzo residente a Lugo di Vicenza, ora denunciato per guida in stato di ebbrezza, e non una donna di 48 anni, presente come passeggera ma che sul posto si era dichiarata al contrario la conducente del veicolo che aveva provocato un incidente con due feriti, vale a dire gli occupanti di una Fiat Punto. Tutto questo, secondo gli esiti successivi, in quanto il giovane amico realmente al volante era ubriaco al momento dello scontro in tarda notte.

Le dichiarazioni rese dai tre – c’era anche una terza persona nell’auto, un’altra donna – non avevano per nulla convinto i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa, intervenuti sullo scenario dell’incidente all’altezza dell’intersezione con via dei Luchi. Uno dei militari aveva notato le condizioni psicofisiche alterate del 24enne e l’impaccio delle due donne nelle testimonianze su cui erano quindi emersi seri dubbi sulla veridicità delle loro versioni dei fatti. Entrambe, quindi, sono state denunciate a loro volta per favoreggiamento a distanza di un mese esatto dall’incidente stradale.

I due feriti, una coppia del bassanese, erano stati soccorsi e medicati al San Bassiano, con prognosi di guarigione di pochi giorni. Illesi invece tutti tre gli occupanti della Passat, con la 48enne di Lastebasse risultata l’unica “sobria” – con tasso alcolico negativo – del terzetto. La vettura era risultata però di proprietà del 24nne, fattore che ha ovviamente accresciuto i dubbi dei militari che hanno voluto andare a fondo alla ricerca della verità. A supportarli nelle indagini sono stati i filmati di videosorveglianza della zona vagliati minuziosamente, da cui sono emersi elementi certi su chi si trovava effettivamente al volante in quella notte, e cioè il 24enne di Lugo poi risultato con valori di alcool assai alti nel sangue.

Il ritiro della patente di guida al giovane vicentino è stato quindi disposto in questi giorni, ed è scattato inoltro il fermo amministrativo della vettura di sua proprietà. Più delicata la posizione delle due donne che dovranno affrontare le aule di giustizia in quanto accusate di favoreggiamento personale e per aver ostacolato le indagini delle forze dell’ordine.