Thiene si lascia alle spalle il Covid: torna il 9-10 ottobre il Mercato Rinascimentale

Torna ad animare la città, nei giorni 9 e 10 ottobre, il Mercato Rinascimentale Europeo Thiene 1492, l’evento che vuole ripercorrere otto secoli di storia mercantile e offrire l’occasione imperdibile per assaporare sensazioni antiche, profumi, suoni, sapori e saperi tramandati nei secoli.

Il prossimo week end, dunque, Thiene racconterà il vivere quotidiano nell’Anno Domini 1492, anno della concessione del mercato franco da dazi, da parte della Repubblica di Venezia, da svolgersi in giorno di lunedì. Otto secoli di storia mercantile rivivranno a Thiene trasformandola in un’isola della memoria con dame e cavalieri, armigeri, sbandieratori, musici e danzatori, mercanti, artisti, giullari e popolani.

“Riprendiamo gradualmente con gli appuntamenti e gli eventi in città – è il commento del sindaco Giovanni Casarotto – e quello con il Mercato Franco non poteva certo essere ignorato essendo tra quelli più amati e attesi. Ci tengo a sottolineare lo sforzo organizzativo degli Amici di Thiene, capitanati dall’infaticabile Bepi Restiglian. Un plauso va all’assessore Gabriella Strinati, per l’importante coordinamento svolto con il supporto tecnico degli uffici, e alla famiglia di Thiene, che per quell’occasione ci è particolarmente vicina con squisita sensibilità e collaborazione. Confidiamo che la clemenza del meteo faccia riuscire al meglio l’evento così significativo per la città2.

“Ringrazio Bepi Restiglian e tutti gli Amici di Thiene per l’impegno e il lavoro profusi per proporre questa nuova edizione in un contesto organizzativo reso più complesso e limitante dalla normativa di prevenzione e contrasto al Covid. E’ stata preziosa, al riguardo, la disponibilità che ci ha accordato la proprietà del Castello di Thiene per l’utilizzo degli spazi esterni e che ci ha agevolato nell’ottemperanza alle prescrizioni di legge – dichiara l’assessore all’animazione del centro storico, Maria Gabriella Strinati –. E’ quindi doveroso e sentito il nostro grazie a Francesca di Thiene e alla sua famiglia. Sono orgogliosa – conclude Strinati – che Thiene possa continuare ad offrire al territorio un evento di questo respiro, molto atteso da tutti. La presenza e la collaborazione dei giovani delle scuole, che proseguono anche quest’anno, conferiscono freschezza e vivacità speciali alla manifestazione”.

“Il Castello di Thiene – sottolinea Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello – si apre alla città collaborando con l’Amministrazione per questa iniziativa che ha radici storiche legate a doppio filo alle famiglie che hanno vissuto in Castello: difatti il Mercato Franco fu concesso dalla Serenissima alla Città come ringraziamento all’allora famiglia di Thiene per aver conquistato Rovereto sotto il vessillo del Leone Alato. Inutile dire che il Castello, dimora storica privata, si presta per sua natura ad accogliere eventi, iniziative e rievocazioni di tipo storico come il Mercato Franco”.

“Abbiamo messo mano all’organizzazione di questa edizione con grande volontà – dichiara Bepi Restiglian, coordinatore organizzativo – perché non potevamo permettere che si interrompesse questa bella tradizione. Vogliamo dedicarla, in un certo qual modo, a due nostri Amici che ci hanno lasciato, Bepi Canale, uno dei promotori sin dall’inizio, e Gigliola Stella, che ha lottato con noi gli ultimi cinque anni la sua battaglia, e che ci hanno spronato sino alla fine perché continuassimo in questo progetto. Grazie alle suggestioni uniche che la location degli spettacoli al Castello sapranno infondere nel pubblico, il nostro più grande augurio è che chi verrà a trovarci il 9 e 10 ottobre possa poi tornare a casa con il ricordo di belle emozioni da serbare nel cuore”.

Il Mercato Rinascimentale Europeo Thiene 1492 è una tra le manifestazioni più importanti a livello regionale. Verrà allestito in centro storico e sarà aperto dalle 15 alle 22.30 di sabato 9 ottobre e dalle 9.30 alle 19.30 di domenica 10. Bancarelle dei mercanti e degli artigiani caratterizzeranno la manifestazione, animata da eventi di musiche e danze rinascimentali e da attività ludiche e proposte da gruppi di spettacolo e artisti di strada. I prodotti tipici della Terra di Thiene saranno alla base dei menù degustabili nelle taverne presenti nell’area del mercato. Si potranno assaporare le prelibatezze delle nostre zone, come arrosticini, porchetta, salame, sopressa, fritole, sfoje dolsi, infilzà de frutta, macafame e parpagnachi. I contadini metteranno in mostra i loro prodotti, i bambini di ogni età si divertiranno con i giochi popolari.

Previsti 400 figuranti in costume rinascimentale che interpretano mercanti, commercianti, contadini che, lasciate le loro botteghe, i laboratori e le campagne, portano in città manufatti e prodotti della terra. Abili artigiani, con tecniche antiche lavoreranno il rame, la pelle, la paglia, il legno, il ferro, la carta e le corde.

L’evento clou dell’edizione 2021 sarà “Elegantia”, la visita al Mercato delle famiglie nobili della terra di Thiene. Sabato alle 17 saranno i Conti Thiene a sfilare per il centro storico, mentre domenica alle 11 i Conti Porto e alle 15.30 i Nobili Pajello. Alle 17 tutte le famiglie nobili si ritroveranno al Mercato per essere ammirati nei loro bellissimi costumi rinascimentali della Serenissima Repubblica di Venezia, realizzati con maestria e aderenza storica dalle abili mani delle sarte del Laboratorio Amici di Thiene coordinato da Mirella Fontana e Mirella Meneghello. Si conferma l’iniziativa “Andare per il Mercato…alla scoperta di Thiene rinascimentale”: sabato alle 17.00 e domenica alle 11.30 e alle 16.30 sarà possibile ritrovarsi in piazza Ferrarin per partecipare alla passeggiata storico-culturale tra contrade, borghi e campi del mercato rinascimentale, accompagnati dagli studenti degli Istituti Scolastici di Thiene.

Il Mercato Rinascimentale Europeo Thiene 1492 è organizzato dall’Associazione Amici di Thiene con il coordinamento artistico di Mirella Fontana e quello organizzativo di Bepi Restiglian in collaborazione con Comune di Thiene, ConfCommercio Mandamento di Thiene, Pedemontana Veneta e Colli, Pedemontana Vicentina ed Ufficio Turismo IAT ed il patrocinio della Regione del Veneto. Partecipano all’evento l’Istituto Comprensivo di Thiene, l’IPSIA “Garbin”, l’ITET “Ceccato”, il Liceo “Corradini”, l’ITT “Chilesotti”, i CFP “Engim Patronato San Gaetano” e “Anna Rossi ved. Saugo”. L’iniziativa è sostenuta dalla BCC Banca di Verona e Vicenza, Euronewpack e Poliambulatorio San Gaetano.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto delle misure anti-COVID 19 vigenti; per l’ingresso agli spettacoli viene richiesta l’esibizione del Green Pass. Per informazioni: Ufficio Eventi, tel. 0445 804751, e-mail: eventi@comune.thiene.vi.it, IAT Thiene, tel. 0445 804837 oppure amicidithiene@gmail.com.