Rievocazione e Mercato Rinascimentale, un “orologio” a ritroso nel tempo. Nel week end

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si viaggia nel tempo, “impostando il calendario” indietro di oltre cinque secoli, per allestire la due giorni dei primi di ottobre dedicata come da tradizione alla Rievocazione Storica e al Mercato Rinascimentale Europeo. Grazie al grande impegno condiviso dagli “Amici di Thiene”, Comune e Confcommercio Mandamentale in collaborazione con Ogd Pedemontana Veneta e Colli e Castello di Thiene, appuntamento per il weekend sabato 5 dalle ore 15 alle ore 22.30 e domenica 6 dalle ore 9.30 alle ore 19.

Tante anime per l’organizzazione di un “portale” verso un passato a cui la città di Thiene e i suoi residenti sono molto affezionati, al pari delle centinaia di visitatori attesi come in ogni edizioni. Per ammirare costumi, mestieri e proposte che richiamano al XV secolo.

L’evento 2024 è stato presentato nei dettagli nei giorni scorsi in Municipio. Dichiara il Sindaco thienese Michelusi: “Si tratta di una tra le manifestazioni più significative per la città e per il territorio, un’occasione per riscoprire la cultura e la storia, vivendo tutte le emozioni di un evento suggestivo, molto amato e atteso dalla popolazione. Ringrazio gli Amici di Thiene per l’impegno profuso anche in quest’edizione e, in particolare, Bepi Restiglian, il cui entusiasmo e capacità di mantenere coeso il gruppo sono straordinari.”

“Quest’anno – dice Bepi Restiglian, coordinatore degli Amici di Thiene e responsabile organizzativo – registriamo un significativo apporto dei giovani alla manifestazione perché saranno in circa 200 a partecipare attivamente, portando nuova linfa e freschezza. La loro provenienza è varia, dagli Istituti Scolastici alle Associazioni. Si conferma la presenza di realtà europee, da Spagna e Portogallo. Segnalo, inoltre, la grande animazione del sabato sera che animerà due luoghi significativi di Thiene, l’area tra piazza Ferrarin e la Chiesetta della Natività, che offrirà spettacoli con trampolieri, magie, tenzoni e carmi rinascimentali, e piazza Chilesotti, che diverrà il Campo della Torre Civica, dove il visitatore potrà rifocillarsi con le prelibatezze della Taverna e allietarsi con l’animazione di Messer Lorenciotto”.

Spiega Marina Maino, Assessora al Turismo e alla Riqualificazione del Centro Storico: “la manifestazione è tra gli eventi di forte richiamo turistico del nostro territorio e tra le maggiori attrazioni per la capacità di animare il centro storico, offrendo una meta di svago per tutti, per le famiglie in modo privilegiato. Desidero esprimere un ringraziamento particolare alle scuole e ai giovani che sono impegnati con entusiasmo e passione per far diventare l’evento patrimonio della città, in sinergia e continuità intergenerazionale che rappresenta un ulteriore importante obiettivo conseguito dagli Amici di Thiene ai quali esprimo infine la mia profonda gratitudine per la costante presenza e l’incessante lavoro che svolge dimostrando di voler davvero bene alla nostra città”.

ConfCommercio Thiene è da sempre partner storico della manifestazione. “La tradizionale riproposizione della Rievocazione Storica rappresenta per la città di Thiene la conferma della vocazione commerciale, suffragata dalla posizione geografica e dalla storia – afferma Fabio Zardo, presidente dei commercianti del centro -. È un evento che riporta ai tempi fastosi, quando la città era animata da un pullulare di attività e di persone. Chi avrà la fortuna di visitare Thiene, in questo weekend, proverà l’emozione di un tuffo nel passato medievale e potrà, così, comprendere l’importanza del commercio per la vitalità di un centro cittadino. L’evoluzione dei tempi moderni – conclude Zardo – sta portando ad una progressiva perdita di interesse per la passeggiata in centro, che permette l’acquisto in negozio potendo toccare la merce, provarla e, soprattutto, godere dell’assistenza del venditore ed è proprio questo il motivo per cui Confcommercio continua a collaborare con Amici di Thiene, guardando al passato per la rilevanza dell’evento, ma, nel contempo, avendo a mente il futuro, affinché sia sempre di più valorizzata l’importanza del commercio, sinonimo di benessere per la città e per tutto il territorio circostante”.

Con grande piacere l’Ogd Pedemontana e Colli ha sostenuto nuovamente l’importante Rievocazione Storica Thiene 1492. L’iniziativa, inserita tra i progetti segnalati nell’ambito del Funt Fondo Unico Nazionale per il Turismo, ha ottenuto quest’anno un cofinanziamento statale di 10.800 euro su una richiesta di 22.500 euro, pari al 50% della spesa totale. “Come promotori della nostra storia e cultura – dichiara il presidente Nicolas Cazzola – crediamo che Thiene 1492 sia un evento cardine per la valorizzazione della Pedemontana. Il fermarsi del tempo tra profumi, suoni, sapori e saperi, è un elemento fondamentale per la narrazione strategica di questo territorio”.

IL PROGRAMMA

L’evento aprirà sabato 5 ottobre alle ore 15 nel Campo della Torre Civica, piazza Chilesotti, verrà proiettato su maxischermo il video Storie e Memorie, mentre lungo la Ztl la storia di Thiene rivivrà con i versi e le rime nella Storia della Scuola delle Muse e con i canti, la musica e la simpatia del cantastorie Emanuele e di Sbandieratori e Musici, che torneranno ad esibirsi anche domenica 9 ottobre. Alle ore 16.30 nel Campo della Natività (piazza Ferrarin) si terrà La Storia si racconta, a cui seguirà alle 17.30 Il ritorno vittorioso delle milizie Thienesi, Onori al vessillo della Serenissima. Alle 20.30 La festa della Vittoria animerà il centro storico con giochi di bandiera, animazioni ludiche e acrobatiche, canti e carmi rinascimentali, giullarate, magie, coreografie di fuoco e di luce. Sul sagrato della Chiesetta della Natività l’animazione prevede dolci armonie, tenzoni d’arma, spettacolo di giocolerie, acrobazie e fuoco con il gruppo del Circa Teatro di Urbino.

Domenica, alle ore 10 nel Campo della Torre Civica, piazza Chilesotti, verrà proiettato su maxischermo il video storico Storie e Memorie, alle ore 11.30 in piazza Ferrarin si svolgerà la Vicinia della Terra di Thiene per chiedere al Doge la Concessione del Mercato Franco e l’invio dei messaggeri al Doge Serenissimo. Alle 16.30 piazza Ferrarin dopo le musiche e le danze rinascimentali si animerà per la rievocazione della concessione del mercato franco da dazi da parte del Doge con la Lettura della Dogale e l’esultanza del popolo della Terra di Thiene. La Grande festa che animerà il Centro inizierà alle 17.30 con i festeggiamenti per la concessione del Mercato Franco da parte del Popolo della Terra di Thiene e del Contado insieme agli Ospiti.

L’evento Elegantia verrà proposto Sabato alle ore 18.00 e Domenica alle 10.30 e 15.30: i visitatori potranno ammirare i bellissimi abiti d’epoca delle famiglie Porto, Thiene, Velo e Godi e quelli ugualmente affascinanti e suggestivi delle genti del contado. Le due giornate vedranno il ritorno del Mercato Rinascimentale Europeo che animerà vie e piazze del Centro, facendo rivivere alla Città le suggestioni del passato. Per l’occasione i luoghi di Thiene si animeranno con i nomi suggestivi di Campo della terra (Piazza Ferrarin – Mura Castello), Borgo dei popoli (Corso Garibaldi centro), Campo della Torre Civica (Piazza Chilesotti), Contrada delle Arti e dei Mestieri (Corso Garibaldi e via Trento e Trieste), Campo dell’Allegrezza (Piazzetta Rossi), il Borgo delle Merci Foreste (via Roma).

Nelle varie postazioni del mercato sarà possibile acquistare cibi dai profumi antichi e prelibati, come l’infilsà de fruti, il pane rustico, sfoje dolsi, cibi contadini, fritole de pomo, porchette sugli spiedi, prelibatezze della taverna con gastronomia della tradizione, arrosticini, fritole tonde. Per il divertimento dei giovani di ogni età ci saranno giochi come lo Spacanose, il Tiro alle Sagome e altri giochi popolari di abilità e di intelligenza.

Molte dunque le collaborazioni che arricchiranno la due giorni di festa rinascimentale a Thiene: gli studenti degli Istituti Scolastici Cittadini, l’illusionista Mattia Favaro, Eratempus, I Paratrampoli di Circa Teatro di Urbino, il Gruppo Danze Rinascimentali Thiene 1492, gli allievi dell’Istituto Comprensivo di Thiene, l’Istituto Musicale “Città di Thiene”, gli sbandieratori e i musici della Compagnia Vessilliferi della Partita a Scacchi di Marostica e Il Gruppo Sbandieratori del Rione Santo Spirito di Ferrara, Messer Lorenciotto, il Trovadore Emanuele, i Pifferai di Janos, l’ASD Saltimbanco Academy

Hanno contribuito alla realizzazione dell’Evento, il Consorzio Polizia Locale Nord Est Vicentino, la Croce Rossa Italiana Comitato di Thiene, la Protezione Civile Comunale di Thiene, l’Associazione Falchi Altovicentino Sicurezza e Ambiente Odv, i Vigili del Fuoco Volontari di Thiene, i Servizi Tecnici e Ufficio Eventi e Turismo del Comune di Thiene, la ditta G. Illesi Impianti Elettrici e gli Istituti Scolastici cittadini, assieme all’Istituto Musicale Città di Thiene e ai Musei Alto Vicentino. Sostengono l’iniziativa il Poliambulatorio San Gaetano, BCC Veneta, Aequa Engineering srl e Volksbank.

Il mercato è visitabile sabato 5 ottobre dalle 15. al tramonto e domenica 6 ottobre dalle 9. alle 19. Visite al Castello il sabato dalle ore 10 alle 18 (in autonomia); per info e tariffe www.castellodithiene.com. Per informazioni sarà attivo il Punto Informativo nel Campo della Natività (Piazza Ferrarin). Tutte le manifestazioni di Thiene 1492 sono ad ingresso libero.