Thiene è un fiume di colore: successo ed emozioni per la terza Marcia in Rosa

Una domenica mattina all’insegna della prevenzione, della solidarietà e della partecipazione: la terza edizione della Marcia in Rosa, tenutasi oggi 19 ottobre, ha registrato un’affluenza straordinaria, trasformando le vie di Thiene in un fiume rosa di entusiasmo e impegno civico.

Promossa dal comune di Thiene in sinergia con Lilt, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, Fidas Vicenza gruppo di Thiene, ConfCommercio Mandamento di Thiene e, da quest’anno, anche il Lions Club Thiene Colleoni, la manifestazione ha confermato il suo ruolo centrale tra le iniziative cittadine dedicate alla prevenzione oncologica. Partenza e arrivo alla Cittadella dello Sport, con un tragitto di circa 5 chilometri che ha attraversato il centro storico, dove stand informativi e attività di sensibilizzazione hanno accolto i partecipanti. L’animazione, curata da Silicon Kafe e Jazzercise, ha dato il via con energia e sorrisi, mentre gli Alpini di Thiene hanno gestito con generosità l’area ristoro, sia a metà percorso che all’arrivo. Ed il centro storico, vestito di rosa grazie alla collaborazione degli esercizi commerciali e di ConfCommercio, ha ospitato anche le volontarie dello Sportello Donna e Le Amiche di Anna, testimoni di un impegno che va oltre la marcia e si radica nel tessuto sociale.

Fondamentale il contributo della Croce Rossa-Comitato di Thiene, della Polizia Locale e del Gruppo Comunale della Protezione Civile, che hanno garantito lo svolgimento in piena sicurezza. Il Lions Club Thiene Colleoni ha donato le magliette tecniche indossate con orgoglio da tutti i partecipanti, e ha presenziato con il camper mobile della salute, offrendo servizi e consulenze: “La Marcia in Rosa è ora un appuntamento fisso per Thiene – ha sottolineato l’assessora alle Politiche Sociali e Parità di Genere, Anna Maria Savio – la sinergia tra le realtà del territorio cresce e si rafforza, rendendo questa iniziativa sempre più significativa. Presente anche il sindaco Giampi Michelusi, visibilmente emozionato: “Questa mattina non abbiamo solo camminato insieme, ma abbiamo lanciato un messaggio forte: la prevenzione è vita, la solidarietà è forza e l’unione fa davvero la differenza”. Altro atteso evento di questo mese di ottobre promosso sempre dalla Lilt e realizzato con il patrocinio della Provincia e del comune di Thiene è Oh, vita! Jovasafari in concerto, che si terrà in Teatro Comunale sabato 25 ottobre alle 21. Una serata da non perdere con Lorenzo Jovanotti Tribute Band a sostegno dei progetti di prevenzione della Lega Italia per la Lotta contro i Tumori.

