Focus neve 2 dicembre

Un moderato peggioramento del tempo interesserà la nostra provincia a partire dalle prime ore di mercoledì. Nel dettaglio le fasi e la dinamica di questa prima perturbazione:

Ore 5.00 / 7.00 = Già dall’alba vedremo le prime deboli precipitazioni sul vicentino meridionale ed occidentale, nevose fin sulle pedemontane a 200/300m.

Ore 7.00 / 11.00 = Sarà la fase più intensa del peggioramento, con precipitazioni di moderata intensità e zero termico in rapido calo a metà mattinata quando fioccherà non solo sui rilievi ma su gran parte della pianura vicentina. Sulle zone più meridionali e orientali della provincia vedremo neve bagnata o pioggia mista a neve con accumuli al suolo poco probabili. Cosa diversa invece per le zone della pianura centrale e occidentale dove partendo dal capoluogo verso nord l’accumulo sarà via via maggiore. Si andrà dai 0-2cm di Vicenza, ai 3-6cm della zona Malo-Schio.

Anche sulla bassa Val Chiampo e Valle dell’Agno imbiancherà la pianura sotto i 200m di quota.

Neve asciutta sopra i 300-400m dove i cm di neve saliranno velocemente.

Ore 11.00/13.00 = La fase in cui correnti più miti meridionali trasformeranno la neve in pioggia partendo da sud est verso nord ovest. Sopra i 400m continuerà a nevicare. Intensità delle precipitazioni in diminuzione.

Ore 13.00 / 16.00 = ultime deboli precipitazioni su alto vicentino, nevose oltre i 500-600m.

ACCUMULI NEVOSI ALLE VARIE QUOTE:

100 m = 1-6cm

300 m = 4-10cm

500 m = 10-15cm

800 m = 15-20cm

1200m = 25-30cm

GIOVEDI’:

Un nuovo impulso perturbato tra la notte e la mattina porterà nuove precipitazioni, soprattutto sull’alto vicentino, con pioggia in pianura e neve dalle quote alto-collinari (500-600m). A 1000m cadranno altri 5-10cm di neve fresca. Migliora nel pomeriggio.