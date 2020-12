In pensione il fisiatra Filippi, i collaboratori: “Grazie per la grande competenza e umanità”

“Tutti noi operatori della Riabilitazione vogliamo ringraziare pubblicamente il dottor Giuseppe Filippi per la sua elevata competenza professionale, il costante ed assiduo impegno e la grande umanità espressi dal 1990 ad oggi nell’attività clinica, scientifica, accademica e dirigenziale-organizzativa”.

Sarà sicuramente una sorpresa, per lo stimatissimo fisiatra dell’Alto Vicentino, la lettera che gli operatori del Dipartimento di Riabilitazione dell’Ulss7 Pedemontana hanno voluto inviare alla redazione di Eco Vicentino per omaggiarlo al termine di una onorata carriera nell’Ulss 4 e poi nell’Ulss 7 Pedemontana. Ieri, 30 novembre, Giuseppe Filippi, direttore del Dipartimento funzionale di riabilitazione ospedale-territorio dell’Ulss 7 Pedemontana, ha infatti concluso il suo percorso lavorativo.

Nato in Trentino-Alto Adige nel 1955, Filippi è stato infatti un punto di riferimento assoluto per il territorio dell’Alto Vicentino negli ultimi trent’anni: è stato, come spiegano i suoi collaboratori, “l’autentico garante della prosecuzione della metodologia di lavoro fondata sui principi dell’esercizio terapeutico conoscitivo, ideata dal professor Carlo Perfetti, del quale è stato aiuto corresponsabile nel presidio ospedaliero di Schio fra il 1990 e il 2002. Ha contribuito a sviluppare il servizio di riabilitazione dell’età evolutiva all’interno dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, formando e facendo crescere, con le sue competenze e la sua grande passione, un gruppo di fisioterapisti che ad oggi, anche dopo il ricambio generazionale, continua a lavorare con il metodo dell’esercizio terapeutico conoscitivo”.

Dalla fine del 2002, in qualità di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Recupero e Rieducazione Funzionale e successivamente, come Direttore di Dipartimento, si è impegnato per la progressiva costruzione, la formazione continua e l’ampliamento di un gruppo di lavoro il cui modus operandi – fondato sulla ricerca della qualità dell’intervento – ha permesso nel 2017 di ottenere la certificazione d’eccellenza al Reparto ed al Servizio di Recupero e Rieducazione dell’Ospedale di Santorso. Inoltre, ha offerto impegno e fattiva collaborazione al Corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Padova istituito a Santorso a partire dall’anno accademico 2010-2011. “Con grande lungimiranza – spiegano i professionisti che hanno lavorato nel suo staff – ha saputo cogliere i crescenti bisogni riabilitativi della popolazione dell’Alto Vicentino ed ha organizzato una rete di servizi territoriali per la prosecuzione della riabilitazione post-ricovero del paziente adulto”.

“In tanti, sia pazienti che collaboratori -raccontano i colleghi e gli operatori del suo reparto – hanno potuto apprezzare oltre al suo rigore professionale, uno stile relazionale improntato all’attenzione, all’ascolto, al dialogo, alla valorizzazione delle competenze e delle attitudini individuali. I numerosi incarichi istituzionali svolti a livello regionale e nazionale (è stato nominato come esperto a tavoli tecnici per la riabilitazione presso la Regione Veneto, componente di gruppi di lavoro presso il Ministero della Salute, n.d.r.) ne costituiscono una testimonianza ulteriore. Il dottor Filippi – concludono gli operatori del Dipartimento di Riabilitazione Ulss7 Pedemontana – ci lascia un patrimonio culturale ed organizzativo del quale è nostro impegno salvaguardarne e custodirne la continuità”.