La settimana più piovosa degli ultimi due anni: punte da 100 mm sulla Pedemontana, fino a 150 sulle Prealpi

Madre Natura toglie, Madre Natura da, forse con gli interessi.

Due anni fortemente sopra media termica, due anni fortemente sotto media pluviometrica.

Stagioni normali non ne abbiamo avute, ma forse, sembra, che almeno questa primavera si stia allineando alla normalità in entrambi i valori (termici e pluviometrici).

Dopo Pasqua abbiamo avuto sicuramente una svolta: la neve si è fatta vedere più volte fino a quote medie, perturbazioni frequenti, temperature in linea col periodo, qualche giorno sotto media e qualche giorno sopra.

Attualmente stiamo vivendo la settimana più piovosa degli ultimi due anni. Oggi e domani gli accumuli previsti sono ancora aumentati dagli ultimi aggiornamenti. Punte di 80/100 millimetri di pioggia in pedemontana, fino a 150 sulle Prealpi, soprattutto del nord ovest Vicentino.

Arrivando da un periodo già “bagnato” così tanti millimetri in poche ore possono creare criticità, quali? Da un lato frane e smottamenti non solo in montagna ma anche sulle zone collinari, dall’altro un rapido ingrossamento dei piccoli corsi d’acqua, con pericolo esondazioni.

Ricordo ad esempio quando abitavo a Malo, e pioveva molto, osservavo assiduamente il comportamento dei torrenti in zona. Avevo imparato che il torrente Rana esondava nei campi in località Bressana se cadevano più di 100 millimetri in 24 ore.

Osservazioni da semplice appassionato meteo che mi hanno portato nell’autunno 2010 a prevedere l’esondazione del Bacchiglione a Vicenza con quattro giorni di anticipo.

Probabilmente domani sera/notte passerà una piena attorno i 3,5/4,0 metri nel capoluogo: attualmente la portata è di 0,5 metri.

La neve arriverà cadere sui monti vicentini a partire dai 1700/1800 metri di quota con accumuli importanti oltre i 2000/2100 metri, anche oltre i 50 centimetri di neve fresca.

Per i prossimi giorni continueranno gli impulsi perturbati e il clima fresco ma non mancheranno anche brevi schiarite con momenti soleggiati.