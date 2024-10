Suv si schianta contro la cuspide del casello Spv: ferito il conducente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente la notte scorsa all’uscita della Superstrada Pedemontana Veneta a Bassano del Grappa: ferito il conducente di un Suv.

Vigili del fuoco e Suem 118 sono stati allertati mezz’ora dopo la mezzanotte di venerdì 25 ottobre per intervenire presso il casello SpV di Bassano Est: qui un Suv Range Rover si è schiantato con violenza contro la cuspide che delimita lo svincolo dalle corsie di marcia. La squadra dei vigili del fuoco accorsa dal vicino distaccamento bassanese, ha messo in sicurezza il veicolo, che nell’incidente ha perso tre delle quattro ruote ed è andato completamente distrutto: il guidatore del Range Rover è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale.

Una delle ruote che si è staccata dall’auto al momento dell’urto è rimasta sulla carreggiata ed è stata investita da un’altra auto in transito: questa seconda vettura ha riportato solo danni materiali, mentre chi era a bordo è rimasto illeso. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e il personale ausiliario della superstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.