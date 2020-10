Meteo Veneto 9-11/10, arriva l’affondo Artico: in arrivo piogge e neve dai 1500 metri

Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana annunciano una prima ondata di gelo con crollo termico, in particolare per domenica. Servizio curato da Davide Deganello di Piccoli Dolomiti Sport.

SABATO 10 OTTOBRE

Mattinata soleggiata sul Vicentino o al più qualche velatura di passaggio. Dal pomeriggio nubi in aumento a partire da ovest con prime deboli precipitazioni in serata sui rilievi. Temperature massime in lieve calo.

DOMENICA 11 OTTOBRE

Affondo artico dal Nord Europa. Giornata perturbata sulla nostra provincia. Nella prima parte della giornata vedremo i fenomeni più intensi e diffusi. La neve cadrà sulle prealpi a partire dai 1500 metri circa. Da metà pomeriggio le precipitazioni saranno in esaurimento a partire dal vicentino occidentale. In pianura sono attesi 10-30 mm di pioggia. In montagna 10-20 cm di neve sopra i 2000 metri. Crollo termico 10/12° nelle temperature massime in pianura. Lo zero termico calerà di quasi 2000 metri in 48 ore.

LUNEDI 12 OTTOBRE

Generale miglioramento del tempo, cielo da sereno a poco nuvoloso con correnti fresche settentrionali. Estremi termici in pianura tra +4 e +16°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo buono martedì. Da mercoledì possibile nuova fase fredda e perturbata. Ma saremo più precisi nel prossimo aggiornamento meteo.